Donald Trump vince le Elezioni USA 2024 e scoppia l’entusiasmo tra i sostenitori siciliani. Così i fan del tycoon statunitense che entrerà di nuovo nella Casa Bianca festeggiano confidando in “un futuro più sicuro e prospero”.

Trump eletto 47° Presidente degli Stati Uniti

Donald Trump è stato eletto 47° Presidente degli Stati Uniti, superando la soglia dei 270 grandi elettori. La notizia della sua vittoria ha suscitato reazioni entusiastiche in diverse parti del mondo, inclusa la Sicilia, dove alcuni sostenitori hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato elettorale.

Entusiasmo degli eurodeputati di Fratelli d’Italia

Tra questi, gli eurodeputati di Fratelli d’Italia Chiara Gemma e Giuseppe Milazzo, membri della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti d’America del Parlamento europeo, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui accolgono “con entusiasmo la vittoria di Donald Trump”, definendola “un momento cruciale per il rafforzamento dei legami strategici tra Italia e Stati Uniti”.

Amicizia e alleanza tra Italia e Stati Uniti

Gemma e Milazzo hanno sottolineato l’importanza della “storica amicizia e l’alleanza incrollabile” tra le due nazioni, auspicando un ulteriore consolidamento di questi rapporti in linea con la visione della Premier Giorgia Meloni. Ricordando le parole della Premier, che ha evidenziato i valori comuni e la profonda sinergia storica tra Italia e Stati Uniti, gli eurodeputati hanno ribadito che questo legame rappresenta una base solida per affrontare congiuntamente le sfide globali, promuovere la stabilità internazionale e favorire uno sviluppo economico sostenibile.

Opportunità di collaborazione tra Italia e Stati Uniti

L’amministrazione Trump, secondo Gemma e Milazzo, offrirà l’opportunità di “rinnovare e rafforzare l’impegno comune su temi centrali quali la sicurezza, l’energia, l’innovazione e la difesa della democrazia”. I due eurodeputati guardano anche con fiducia alle future collaborazioni tra Italia e Stati Uniti, convinti che questa nuova fase politica contribuirà a “rilanciare il ruolo di entrambi i paesi come partner insostituibili nell’area euro-atlantica e sulla scena globale”. Infine, hanno ribadito l’importanza dell’amicizia strategica tra Italia e Stati Uniti, definendola “un pilastro fondamentale per la costruzione di un futuro più sicuro e prospero”.

Ma c’è anche chi esprime preoccupazione

“La netta vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti rappresenta una durissima sconfitta per l’agenda radicale su aborto e gender promossa dalla presidenza Biden e sponsorizzata da VIP e media mainstream schierati con Kamala Harris in campagna elettorale” dice invece Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, nel commentare la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America contro la sfidante democratica Kamala Harris. “Il movimento Pro Life americano ha inoltre vinto battaglie cruciali in Florida, Nebraska e Sud Dakota, dove sono stati bocciati gli emendamenti costituzionali per estendere la legislazione pro-aborto. Il risultato delle elezioni americane incoraggia Pro Vita & Famiglia a continuare in Italia l’impegno per il diritto universale a nascere e per tutelare bambini e adolescenti dai danni dell’ideologia Gender, senza farci intimidire dall’assordante propaganda trans-femminista e LGBTQ, minoranza nell’opinione pubblica”.

Like this: Like Loading...