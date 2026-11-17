Le storie di Grazia, Gabriella e Giuseppe

Una madre di Adrano non dovrà andare negli Stati Uniti per curarsi, una donna di Giarre spera di poter iniziare la stessa terapia e un uomo di Palermo continua a raccogliere fondi. In Sicilia sono tre le famiglie che si sono rivolte alla solidarietà online per ottenere il daraxonrasib, il farmaco contro il tumore al pancreas arrivato dagli Stati Uniti. Il 19 novembre si celebra la Giornata mondiale del tumore al pancreas, istituita dalla World Pancreatic Cancer Coalition per sensibilizzare su prevenzione e cura.

Grazia, Gabriella e Giuseppe: le raccolte in Sicilia

Grazia, 41 anni, di Adrano, ha raccolto 125mila euro e ha annunciato che non dovrà andare fino in America per ottenere il farmaco. Secondo GoFundMe, del suo caso si è interessato direttamente il presidente della Regione.

Sempre in provincia di Catania, a Giarre, è partita un’iniziativa analoga per Gabriella. Nell’appello la figlia scrive: «Mia madre è nonna di due bellissime bambine, Isabel e Morena, e vuole vivere per vederle crescere».

A Palermo prosegue invece la raccolta fondi per Giuseppe Caracappa, che nel frattempo è arrivata a 34mila euro.

Cos’è il daraxonrasib e quanto costa

Il farmaco agisce sulla famiglia di proteine RAS e, secondo GoFundMe, ha mostrato risultati incoraggianti anche contro la neoplasia in fase avanzata, migliorando la sopravvivenza dei pazienti con tumore al pancreas metastatico coinvolti negli studi.

Il daraxonrasib è disponibile negli Stati Uniti. In Europa ha già ricevuto il parere favorevole ed è stato avviato l’iter per l’approvazione. Nell’attesa, secondo la piattaforma, il costo della terapia è di circa 40mila dollari per 30 giorni.

Due milioni di euro raccolti in Italia

Per sostenere questa spesa, familiari e amici di diversi pazienti hanno lanciato raccolte fondi su GoFundMe in tutta Italia. Secondo la piattaforma, finora sono stati raccolti 2 milioni di euro grazie alle donazioni di migliaia di persone.

Il caso più noto è quello di Jessica Scarpa, che ha raccolto 500mila euro. Dopo l’intervento della Regione Lombardia, il 12 novembre ha iniziato la terapia all’ospedale di Lecco.

Gli appelli alle istituzioni

Accanto alle donazioni, ogni raccolta fondi rivolge un appello alle istituzioni. Le famiglie chiedono percorsi di accesso alle cure già approvate e disponibili in altri Paesi, da valutare con gli oncologi in base alle condizioni di ciascun paziente.

Sulla pagina dedicata alla Giornata mondiale, GoFundMe raccoglie alcune delle storie nate sulla piattaforma nelle ultime settimane.