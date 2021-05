in occasione della festa della mamma

Festa della mamma, nelle piazze italiane l’Azalea della Ricerca contro i tumori femminili

L’iniziativa dell’Airc dal 1984

Le piazze palermitane dove è possibile acquistare l’azalea

Malgrado la pandemia, la solidarietà non si ferma, anzi prosegue anche quest’anno l’iniziativa ultratrentennale che l’Associazione ltaliana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della Festa della Mamma, organizza nel rinnovare il suo impegno a tutela della salute delle donne: in tutta Italia, la ricerca contro il cancro si colora in migliaia di città e piccoli centri con “l’Azalea della Ricerca”.

L’iniziativa per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili

L’ormai storica iniziativa dell’AIRC, dal 1984 ad oggi, contribuisce infatti a migliorare la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili, in primis i carcinomi mammari e degli organi riproduttivi. Dove la prevenzione, secondo quanto ormai noto, è anche nello sport, atteso che l’esercizio fisico sembra avere un’azione preventiva contro lo sviluppo di neoplasie che più facilmente colpiscono l’universo femminile.

L’Azalea della ricerca sarà presente anche quest’anno in piazza, migliaia quelle d’Italia coinvolte nell’appuntamento di oggi (e che tuttavia potranno risentire delle limitazioni di cui alle disposizioni locali e nazionali sul contenimento del Covid-19): solo a Palermo sono finora 8 i punti dove potranno essere acquistate le azalee dell’AIRC a fronte di una donazione minima, come sempre detraibile.

L’azalea può essere acquistata anche tramite Amazon

Sul sito speciale della manifestazione lafestadellamamma.it tutte le informazioni disponibili sulle sedi dove poterla acquistare. Inoltre, sarà anche possibile ordinarla tramite il sito amazon.it e riceverla direttamente a casa (ovvero spedirla all’indirizzo desiderato). Oltre 20 mila i volontari impegnati in una battaglia che, nel corso degli anni, insieme ad ogni pianta, ha visto una raccolta di oltre 270 milioni nella ricerca contro i tumori femminili.

Il carcinoma mammario tumore più diffuso nella popolazione femminile

Il carcinoma mammario resta quello più diffuso nella popolazione femminile, con oltre 50 mila nuove diagnosi e dunque con una media di una donna ogni otto a cui è diagnosticata la malattia. Di contro, proprio tale neoplasia rimane quella per la quale si registra analogamente un successo formidabile nella relativa cura. I dati ufficiali dimostrano, infatti, come il tumore al seno abbia fatto riscontrare un moderato aumento della prognosi a 5 anni dalla diagnosi della malattia: la sopravvivenza delle pazienti al quinto anno di malattia è infatti passata dall’81% dei primi anni Novanta all’87% dei primi anni Duemila, fattore sintomatico che l’importanza dell’anticipazione diagnostica mediante screening e miglioramento delle terapie sono determinanti. Come pure un corretto e salutare stile di vita, dove gioca un ruolo non trascurabile anche l’assunzione di una dieta mediterranea.

Le piazze di Palermo dove acquistare l’azalea della ricerca

Per chi ordinasse l’azalea della ricerca su amazon, secondo quanto precisato, la consegna è garantita per la Festa della Mamma per tutti gli ordini effettuati entro il 1° maggio non oltre le ore 19.

Le principali piazze di Palermo dove poter acquistare le azalee AIRC sono a Villa Sperlinga, Piazza Croci, Via Libertà (davanti negozio Prada) e via G.le Magliocco (angolo Via Ruggero Settimo). Che sia bianca, rosa, rossa o screziata, la ricerca sul cancro, per la festa della mamma, profuma d’azalea.