Oggi il Teatro Massimo di Palermo apre le porte del suo palcoscenico per una causa nobile. Alle 18:30 si terrà la prova generale dell’opera Turandot, un evento speciale il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. I biglietti sono disponibili sia presso la biglietteria del teatro, sia contattando direttamente l’AIRC all’indirizzo email com.sicilia@airc.it. È possibile anche acquistare i biglietti contattando la sede AIRC di Palermo ai numeri 091 6110340 – 091 329264. L’iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico e contribuire alla lotta contro il cancro, unendo cultura e solidarietà. Dal 1965 AIRC sostiene, attraverso la raccolta fondi, il progresso della ricerca per la cura del cancro e diffonde una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche.

Il debutto e il cast stellare

La prima rappresentazione di Turandot andrà in scena domani alle 20:00, con repliche fino al 29 settembre. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo ritroviamo il maestro Carlo Goldstein, accompagnato dal coro guidato da Salvatore Punturo. La regia è firmata da Alessandro Talevi, con un nuovo allestimento che include le scenografie e i costumi di Anna Bonomelli e le luci di Marco Giusti. Nel cast, Ewa Plonka ed Ewa Vesin si alterneranno nel ruolo di Turandot, mentre Martin Muehle e Angelo Villari interpreteranno Calaf. Il ruolo struggente di Liù sarà affidato a Juliana Grigoryan e Jessica Nuccio.

Un omaggio a Puccini nel centenario della morte

Questa edizione palermitana di Turandot ha un significato particolare: è un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte. Per l’occasione, verrà eseguito l’ultimo duetto e il finale integrale, completato da Franco Alfano dopo la morte del compositore. Talevi, il regista, ha scelto di collocare l’opera in una dimensione fuori dal tempo, offrendo una lettura psicologica della protagonista, Turandot, e del suo rifiuto di amare, legato a un tragico passato di violenza subito dalla sua antenata Louling.

Eventi collaterali e attività per i più piccoli

Oltre alla rappresentazione dell’opera, il Teatro Massimo organizza una serie di eventi collaterali. Domani alle 17:30, alla Sala ONU del teatro, Giovanni Gavazzeni e Ilaria Grippaudo presenteranno il libro La minuziosa verità. Scritti su Giacomo Puccini, a cura di Giovanni Gavazzeni. Inoltre, domenica 29 settembre alle 18:30, si terrà un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, con animazioni teatrali di Gisella Vitrano e interventi cantati di Sonia Sala, accompagnati dalle illustrazioni di Giuseppe Lo Bocchiaro.

