Attività produttive

«Sono assolutamente disponibile ad avviare immediatamente un confronto con Unioncamere per una partnership destinata a potenziare i Suap siciliani». Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, a margine del convegno “Semplificazione e digitalizzazione per trasformare la burocrazia e favorire le imprese” organizzato a Palermo dalla Camera di Commercio Palermo-Enna.

Alleggerire le pratiche online

“Il Presidente di Unioncamere Andrea Prete – ha spiegato Turano – ha illustrato i risultati positivi raggiunti da quasi quattromila comuni italiani grazie alla piattaforma Suap delle Camere di Commercio che ogni giorno gestiscono migliaia di procedure di avvio ed esercizio dell’attività di impresa interamente online”.

Sistema unico digitalizzato

“Mi è sembrato, dunque, naturale – ha concluso l’assessore – iniziare un percorso che porti a un sistema unico e totalmente digitalizzato, un percorso perfettamente coerente con la nostra attività di semplificazione dei Suap siciliani. Conoscendo l’efficacia delle piattaforme di Unioncamere, ho assunto un impegno pubblico con il presidente Prete e i rappresentati del sistema camerale a organizzare al più presto un incontro con i Suap siciliani”.

Il convegno di oggi

“Semplificazione e digitalizzazione per trasformare la burocrazia e favorire le imprese. Duecento anni di storia delle aziende siciliane” è il titolo del convegno che si è svolto quest’oggi, venerdì 25 febbraio, in Sala Terrasi, della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11).

Dopo i saluti del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani e del vicesindaco di Palermo Fabio Giambrone, gli interventi di Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna, Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere nazionale, Giusi Messina, Punto impresa digitale Camera di Commercio Palermo Enna, Emanuele Nicosia, autore del volume “La Camera di Commercio di Palermo nel suo bicentenario 1819-2019, dai Borbone al digitale”, Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio Palermo Enna, e Mimmo Turano, assessore regionale delle Attività produttive. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Prete, presidente nazionale Unioncamere.