Uomo trasportato all'aeroporto di Boccadifalco

I vigili del fuoco hanno salvato un turista che era rimasto bloccato nella riserva di Capo Gallo a Palermo. E’ stato lo stesso uomo ad inviare la richiesta d’intervento comunicando di non riuscire a tornare e ritrovare la strada di ritorno.

Sono state inviate due squadre una esperta di topografia applicata al soccorso e Saf speleo alpino fluviali. Il turista si trovava in vetta ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero arrivato da Catania. I pompieri si sono calati e hanno recuperato l’uomo che è stato trasportato all’aeroporto di Boccadifalco dove è stata anche inviata una ambulanza per verificare le condizioni di salute dell’uomo.

Turisti dispersi su Monte Gallo, ritrovati di notte dai vigili del fuoco

Alcuni mesi fa, turisti francesi si sono smarriti sulle alture di Monte Gallo a Palermo. A soccorrerli i vigili del fuoco del nucleo Saf, speleo alpino fluviale, e del comando provinciale di Palermo. Sono intervenuti la scorsa notte su Monte Gallo per soccorrere la coppia di malcapitati incappati in questa disavventura. Nell’intraprendere i vari sentieri si erano smarriti e non erano più in grado di fare ritorno.

La coppia aveva lanciato l’allarme e non riusciva più a tornare indietro. Le squadre di soccorso hanno iniziato la ricerca e grazie alla localizzazione dei cellulari li hanno trovati solo a tarda notte. I due giovani in vacanza a Palermo sono stati soccorsi e riportati giù dal monte sani e salvi.

Ha un infarto durante escursione, soccorso da elicottero vigili del fuoco

Un turista catanese di 62 anni è stato soccorso nel pomeriggio di ieri durante una escursione a Vulcano. Dopo aver scalato i 400 metri della montagna che porta al cratere, infatti, l’uomo si è sentito male. Presumibilmente anche per le elevate temperature. Probabilmente un infarto per cui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sono stati gli amici che erano con lui durante l’escursione a dare l’allarme. I vigili del fuoco del comando di Messina sono arrivati velocemente e dopo il recupero con una barella lo hanno trasportato in cima.

L’elicottero era già atterrato sulla superficie realizzata sul cratere. La Croce Rossa Italiana ha dato il supporto. Il malcapitato vacanziero è stato trasportato a Messina e ricoverato al Papardo.