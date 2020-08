Intervento dei sanitari dell'Asp di Palermo

Una giovane donna francese di 43 anni colta da malore durante immersione è stata salvata dai medici dell’Asp di Palermo in servizio alla camera iperbarica di Ustica.

La donna si è sentita male ed è stata portata immediatamente nella struttura. L’equipe coordinata dal primario della rianimazione Calogero Agrò era composta dai medici Francesca Timpone, Dario D’Alessandro, l’infermiere Vincenzo Geluso, e i tecnici Angelo Brancatello e Andrea Barcellona.

“E’ stato fondamentale – spiegano dall’equipe medica – la tempestività del trattamento che è la condizione necessaria affinché il risultato sia il più efficace possibile come è accaduto in questo intervento. La decompressione è avvenuta in modo efficace tanto che c’è stata una completa della sintomatologia”.