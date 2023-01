Da alcuni mesi i genitori finlandesi non hanno più notizie del loro figlio di 29 anni che si era trasferito a Palermo per aprire un B&B.

Da turista a imprenditore

Si tratta di Tommy Hirvinen nato a Helsinki. Era venuto più volte a Palermo come turista e si era innamorato della città tanto da scegliere di impiantarvi la sua attività. Arrivato definitivamente ad ottobre, dopo qualche giorno è sparito. La famiglia ha provato a cercarlo ma senza successo presentando denuncia di scomparsa alla polizia. In queste settimane si è rivolto all’agenzia di investigazione privata Riccardo Calabrese per capire che fine abbia fatto e poter entrare in contatto.

Adesso è proprio la famiglia, attraverso il detective, a lanciare un appello alla ricerca di aiuto. Tommi Hirvinen è alto un metro e 90, ha gli occhi castano scuri, i capelli castano chiari, una corporatura snella e parla solo inglese. Soffre di una patologia, che riuscirebbe a tenere sotto controllo grazie ad alcuni farmaci. Proprio per questo, secondo quanto riferisce l’agenzia di investigazione privata, avrebbe avuto malori occasionali tanto da aver più volte fatto ricorso alle cure mediche attraverso i pronto soccorso sia di Villa Sofia che dell’ospedale Ingrassia In tutti i casi, però, si sarebbe poi allontanato rinunciando alle cure dopo una breve attesa. In un’occasione in particolare, a inizio dicembre, sarebbe stato trasportato in ospedale dopo essere stato malmenato, forse in seguito a una lite.

Come fornire informazioni

Chi ha avuto modo di incontrarlo in nosocomio ha riferito che era molto educato e aiutava tutti i pazienti più anziani. Da allora il silenzio. Il suo telefono risulta sempre irraggiungibile e si ipotizza che il giovane possa non essere pienamente lucido. E’ stata diffusa una foto per chiedere aiuto ai palermitani e riuscire a ritrovare il ragazzo.

Chiunque dovesse avvistare o avere informazioni sul turista finlandese può contattare l’agenzia ai numeri 3791461402 – o all’indirizzo mail segreteria@i3italia.com.