Da alcuni mesi i genitori finlandesi non hanno più notizie del loro figlio di 29 anni che si era trasferito a Palermo per aprire un B&B. Tommy Hirvinen nato a Helsinki era venuto più volte a Palermo come turista e si era innamorato della città. Arrivato definitivamente ad ottobre dopo qualche giorno è sparito. La famiglia ha provato a cercarlo ma senza successo presentando denuncia alla polizia. In queste settimane si è rivolto all’agenzia di investigazione privata Riccardo Calabrese per cercare di ritrovarlo.

E la famiglia attraverso il detective adesso lancia un appello. Tommi Hirvinen è alto un metro e 90, ha gli occhi castano scuri, i capelli castano chiari, una corporatura snella e parla solo inglese. Soffre di una patologia, che riuscirebbe a tenere sotto controllo grazie ad alcuni farmaci. Proprio per questo, secondo quanto riferisce l’agenzia di investigazione privata, avrebbe avuto un malore e sarebbe finito varie volte al pronto soccorso sia di Villa Sofia che dell’Ingrassia, ma in tutti i casi sarebbe poi scappato rinunciando alle cure. In un’occasione in particolare, a inizio dicembre, sarebbe stato trasportato in ospedale dopo aver ricevuto delle percosse, forse in seguito a una lite.

Chi ha avuto modo di incontrarlo in nosocomio ha riferito che era molto educato e aiutava tutti i pazienti più anziani. Da allora il silenzio. Il suo telefono risulta sempre irraggiungibile e si ipotizza che il giovane possa non essere pienamente lucido. E’ stata diffusa una foto per chiedere aiuto ai palermitani e riuscire a ritrovare il ragazzo.

Chiunque dovesse avvistare o avere informazioni sul turista finlandese può contattare l’agenzia ai numeri 3791461402 – o all’indirizzo mail segreteria@i3italia.com.