Il ladro è entrato in azione in via Roma

Una turista spagnola è stata scippata a Palermo nel corso della notte. Il ladro è entrato in azione in via Roma. La donna stava tornando in albergo quando è stata affiancata da un giovane che le ha portato via la borsa con dentro soldi, documenti e cellulare. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo.

Ladro maldestro scippa turista ma sbaglia la via di fuga, arrestato

Ha tentato l’ennesimo scippo ma ha sbagliato la via di fuga. La polizia ha così arrestato il ladro maldestro accusato di aver compiuto un “furto con strappo”, in pieno centro alcune notti fa. Non lontano dall’episodio odierno. L’uomo, già noto agli agenti, ha deciso di entrare in azione in via Maqueda nel cuore di Palermo, centrando il colpo ma sbagliando la via per dileguarsi. Poco dopo le tre di notte, aveva insistentemente richiesto una sigaretta a una turista che stava sostando insieme a un’amica.

La richiesta non era altri che un pretesto per distogliere della vittima. È stata sufficiente una frazione di secondo per lo scippo dello zaino e la fuga precipitosa verso Ballarò, percorrendo via dell’Università. Proprio in quel frangente una pattuglia stava percorrendo la via dell’Università in senso opposto alla fuga dello scippatore.

Gli agenti hanno notato il fuggitivo procedere, a passo spedito, in loro direzione ed hanno ritenuto di bloccarlo per vederci chiaro. Quasi contestualmente, hanno raccolto la segnalazione, giunta via radio da altra pattuglia di polizia in servizio in via Maqueda che aveva soccorso la turista appena scippata.

I poliziotti hanno ricollegato i due eventi ed hanno ottenuto l’immediato riscontro, rispetto alle responsabilità dello scippatore, dalla stessa vittima che ha riconosciuto colui che l’aveva “puntato” poco prima. Lo zaino con il suo contenuto ancora integro, è stato restituito alla vittima l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto con strappo.