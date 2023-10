E’ rimasta più giorni in osservazione

Anziana scaraventata a terra pericolosamente con uno strattone violento dopo uno scippo subito. E’ accaduto nel centro di Alcamo, nel Trapanese, dove la vittima, 81 anni, è stata ricoverata all’ospedale cittadino ed è rimasta in osservazione. I medici hanno preferito trattenerla al nosocomio per accertamenti considerando l’età avanzata e le possibile complicanze.

Ha mirato la vittima

L’anziana ha riportato dopo la rovinosa caduta sull’asfalto. E’ stata aggredita da un uomo che aveva appositamente mirato la sua vittima senza farsi scrupoli, proprio perché anziana e quindi indifesa. E’ accaduto in pieno giorno, in via Cannizzaro, stradina del centro storico che si collega tra le principali via Foscolo e corso San Francesco di Paola. Ad indagare i carabinieri che stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona per provare ad individuare il malvivente. Al vaglio anche le testimonianze della donna e di alcuni residenti della zona che hanno assistito alla scena.

Tutto accaduto in pochi secondi

Tutto comunque si sarebbe consumato in pochi secondi. L’aggressore avrebbe individuato l’anziana, una 81enne, ed ha atteso il momento giusto per prenderla alle spalle e strapparle la borsa che aveva a tracolla. La donna, considerata anche la veneranda età, è crollata a terra di fronte a quegli strattoni violenti del criminale il quale, in pochi istanti, dopo aver arraffato il bottino, si è dileguato nelle vie circostanti. Ai carabinieri è stata fornita una descrizione sommaria del malvivente e si sta lavorando anche sulla base di questi elementi raccolti.

Il precedente violento nel Palermitano

Di episodi violenti di scippi ne sono accaduti diversi in Sicilia. L’ultimo quando venne presa di mira un’anziana, le fu scippata la collana d’oro che indossava e nella colluttazione si fratturò anche il femore. Il violento episodio è accaduto a Casteldaccia, nel Palermitano. L’autore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Un bagherese di 46 anni è finito in manette in seguito ad un’indagine dei carabinieri di Casteldaccia con l’accusa di scippo e lesioni personali. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Termini Imerese.

Like this: Like Loading...