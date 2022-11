Scippa una donna che cade e si frattura il femore, un arresto nel Palermitano

Ignazio Marchese di

29/11/2022

Prende di mira un’anziana vittima, le scippa la collana d’oro che indossava e nella colluttazione le frattura il femore. Il violento episodio è accaduto a Casteldaccia, nel palermitano. L’autore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.

Le accuse

Un bagherese di 46 anni è finito in manette in seguito ad un’indagine dei carabinieri di Casteldaccia con l’accusa di scippo e lesioni personali. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Termini Imerese. L’uomo lo scorso 1 novembre aveva strappato ad una donna di 76 anni una collana d’oro. La donna è finita a rovinosamente a terra e si è fratturata il femore.

I soccorsi

E’ stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. A seguito delle indagini i carabinieri sono risaliti all’uomo che è stato arrestato e portato al carcere Lorusso di Pagliarelli.

Altro arresto ad ottobre

Il mese scorso sempre a Palermo la polizia ha arrestato un palermitano di 29 anni senza fissa dimora, accusato di avere scippato una turista serba in via Maqueda a Palermo. Il provvedimento è del gip. Secondo la ricostruzione dei fatti la mattina del 2 settembre il giovane, a bordo di uno scooter nel tratto pedonale, ha preso di mira la donna che stava andando verso la stazione per prendere il treno che l’avrebbe portata via dal capoluogo siciliano.

Quando è stata affiancata le è stata strappata la borsa con dentro un cellulare, 800 euro e diversi documenti ed effetti personali. Attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è stato possibile risalire al targhino del ciclomotore utilizzato dallo scippatore e attraverso le stesse immagini, è stato identificato il presunto rapinatore. La foto del giovane è stata mostrata alla donna che si trovava in un altro comune in Sicilia per proseguire la vacanza. L’uomo è stato riconosciuto dalla vittima.

Tanti gli episodi di scippo a Palermo

A luglio due ragazzi a bordo di una bici elettrica hanno scippato il portafoglio ad una coppia di turisti nella zona pedonale in corso Vittorio Emanuele Palermo. Hanno approfittato che l’uomo aveva in mano il portafoglio per pagare e glielo hanno strappato dalle mani. Nel corso della fuga hanno investito un altro turista di 56 anni che è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per risalire ai due rapinatori.

Altro scippo il via Maqueda

A febbraio nel mirino è finito un uomo che ieri stava camminando tenendo una busta della spesa con la mano destra e gli occhi fissi sul cellulare, stretto invece nella sinistra. Le immagini mostrano un uomo che percorre la strada in direzione della stazione, all’altezza di via Torino, su un mezzo a due ruote. Il giovane a bordo dello scooter punta l’obiettivo, gli passa accanto, inverte la marcia, lo affianca e gli strappa il cellulare per fuggire tra i vicoli del centro storico. E nulla può fare la vittima che, dopo un breve inseguimento, si arrende e contatta le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.