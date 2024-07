Una turista spagnola in via Roma a Palermo è stata minacciata da un uomo palermitano. Il rapinatore ha cercato di portarle via il marsupio con dentro soldi, documenti e cellulari. Ha detto alla donna di essere armato. In soccorso della vittima sono arrivati altri turisti spagnoli della stessa comitiva che si trovavano più indietro e sono riusciti a fare fuggire l’aggressore. I turisti hanno chiamato gli agenti di polizia e presentato denuncia.

La rapina in via Basile

Hanno cercato di rapinare un automobilista che stava facendo benzina nel self service Eni in via Ernesto Basile a Palermo. Due giovani arrivati con lo scooter elettrico si sono fermati al distributore dove l’uomo, da solo in quel momento, stava rifornendo l’auto, e lo hanno minacciato di consegnare i soldi.

L’uomo si è rifiutato è salito in auto e i due hanno raccolto diverse bottiglie di vetro e gli hanno provocato diversi danni alla vettura. La vittima dell’aggressione ha chiamato gli agenti di polizia e presentato denuncia. I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del distributore e stanno cercando gli autori.

La rapina a Brancaccio

E’ entrato nel supermercato a Palermo con una gamba ingessata e con una stampella. Si è diretto verso una delle casse e armato di coltello, ha minacciato la dipendente dell’Eurospin che si trova a Brancaccio in via Ingham. La cassiera gli ha dato i soldi e lui è poi fuggito e salito a bordo di un’auto ed è scappato pare con un complice che lo attendeva fusori. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e hanno raccolto le testimonianze di quanti si trovavano nel supermercato.

Il colpo a Giarre e l’arresto

I Carabinieri della Stazione di Giarre, in provincia di Catania, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e di quello Radiomobile della Compagnia di Giarre, hanno arrestato un 26enne del posto nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata.

La rapina al supermercato e le indagini dei Carabinieri

Nella giornata del 1° di marzo intorno alle 19.30, orario quindi prossimo a quello di chiusura, un rapinatore solitario, con il volto nascosto da una maschera di carnevale e armato di una pistola semiautomatica, si è introdotto all’interno di un supermercato di via Delle Province portando a termine una rapina a seguito della quale, minacciando un’atterrita dipendente, è riuscito a sottrarre dalla cassa dell’esercizio commerciale la somma di 650 euro. L’immediato intervento dei Carabinieri, grazie alla descrizione dell’autore della rapina da parte dei testimoni, e all’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, ha loro consentito d’identificare il malvivente, sospettato, tra l’altro, d’aver eseguito il giorno prima un altro colpo, con le stesse modalità, ad un bar-tabacchi annesso a una stazione di servizio in via Don Luigi Sturzo.