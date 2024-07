Paura nel centro storico di Trapani a causa di due rapine particolarmente violente messe a segno negli ultimi giorni da due uomini extracomunitari. I responsabili, entrambi risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato al termine di alcune indagini.

Aggressione brutale in Corso Italia

La prima rapina risale alla notte di venerdì scorso, quando un cinquantenne che aveva appena terminato il turno di lavoro in un ristorante del centro è stato aggredito in pieno Corso Italia, nei pressi della Chiesa di San Pietro, dai due malviventi. Con il pretesto di chiedergli dei soldi, lo hanno accerchiato e picchiato con calci e pugni, sottraendogli il borsello con gli effetti personali. L’uomo ha riportato la frattura di una costola e ferite agli arti superiori, con una prognosi di diversi giorni.

Tentata rapina a una coppia

Meno di 24 ore dopo, uno dei rapinatori ha colpito di nuovo, stavolta da solo. In via Mercè ha avvicinato con una scusa una giovane coppia e ha cercato di strappare la borsa dalla spalla della ragazza. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale i due fidanzati sono riusciti a scappare con la borsa in mano e a chiedere aiuto alla Polizia.

Indagini lampo e arresti

Gli agenti della Squadra Mobile, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza, sono risaliti in poche ore all’identità dei responsabili, rintracciandoli in via Fardella. Uno dei due, un ladro seriale particolarmente attivo nell’ultimo periodo, è stato colto sul fatto subito dopo aver messo a segno un furto in una profumeria. Ha anche opposto resistenza durante l’arresto.

Custodia cautelare per i due rapinatori

Il secondo rapinatore, un giovanissimo incensurato, è stato invece fermato nel primo pomeriggio in Piazza Vittorio Emanuele, nonostante avesse cambiato abiti per non farsi riconoscere. Entrambi si trovano ora in carcere in custodia cautelare, in virtù dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Trapani.