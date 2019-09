Indagini della polizia

Gli agenti di polizia hanno identificato il gruppo di giovani che avrebbe molestato una turista tedesca alla Vucciria a Palermo. Si tratta di ragazzi tutti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, non nuovi a episodi del genere.

Gli investigatori sono riusciti a dare un nome a chi avrebbe palpeggiato la 23enne. E non sarebbero riusciti ad andare oltre solo per via delle urla della vittima, che poi è scappata per rifugiarsi nel b&b dove alloggiava. I fatti si sono verificati domenica 15 in piazza Caracciolo, alle 7 del mattino.

La giovane stava passeggiando quando è stata accerchiata da quattro giovani che hanno iniziato a importunarla. In pochi secondi avrebbero allungato le mani, toccandole il seno e il sedere. Uno di loro si sarebbe anche abbassato i pantaloni.

Nonostante fosse impietrita dalla paura la giovane tedesca è riuscita a divincolarsi e a scappare, raggiungendo la struttura che aveva scelto per la sua breve vacanza a Palermo.

Dopo aver sporto denuncia la ragazza è tornata in Germania, ma pochi giorni dopo è stata invitata dall’autorità giudiziaria a tornare in città per il riconoscimento fotografico dei presunti aggressori.

Di fronte a quell’album di immagini la turista, accompagnata in tribunale da una pattuglia della polizia, non ha avuto dubbi e ha riconosciuto i quattro ragazzi. Sono in corso ulteriori indagini per accertare le responsabilità del gruppo di giovani conosciuti nella zona per altri episodi analoghi registrati in passato nella zona.