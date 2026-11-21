Torna in scena da venerdì 20 novembre “Tutta colpa del poliamore” la commedia brillante con Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco che affronta diversi modi di intendere l’amore. Al Teatro Agricantus di Palermo nei week-end fino al 6 dicembre (venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 18) Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco portano in scena lo spettacolo scritto e portato al successo da Claudio Casisa ed Annandrea Vitrano (I Soldi Spicci) con Salvo Rinaudo.

“Tutta colpa del poliamore” è una commedia brillante, di cui firma la regia Claudio Casisa, che racconta lo scontro tra due modi completamente diversi di intendere l’amore. Ernesto e Clelia sono una coppia rodata che sta attraversando un momento di crisi, e se per Clelia la soluzione è sperimentare nuove forme di relazione, aprendo la coppia e vivendo il poliamore, per il romantico e tradizionalista (nonché profondamente geloso) Ernesto, anche il solo pensiero di condividere la propria compagna con qualcun altro lo fa andare in ansia. Tra tentativi improbabili e situazioni paradossali, i due protagonisti saranno costretti a mettere in discussione tutte le loro certezze, intraprendendo un viaggio che li porterà a confrontarsi con l’amore, la gelosia, il desiderio e i continui cambiamenti della società. Riusciranno a trovare un nuovo equilibrio o scopriranno che certe rivoluzioni sentimentali non fanno proprio per tutti? Di una cosa, però, Ernesto è assolutamente convinto: le corna non le vuole avere… al massimo le vuole fare!

Informazioni

Biglietti: € 22. Biglietteria Teatro Agricantus: via XX Settembre 80 Palermo, tel. 091309636. Orari biglietteria: da martedì a sabato, ore 11.00–13.30 e 17-20. Biglietteria online: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/119867 e https://www.tickettando.it/ProductDetail/tutta-colpa-del-poliamore.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Ernestomaria Ponte Clelia Cucco

Prezzo: 22.00

Info:

Nei weekend dal 20 novembre al 6 dicembre nel teatro palermitano di via XX Settembre replica nei week-end la commedia brillante sui diversi modi di intendere l’amore con Clelia Cucco e Ernestomaria Ponte diretti da Claudio Casisa

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/119867

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