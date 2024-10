E’ tutto pronto al Domina Zagarella di Santa Flavia per la due giorni di convention nazionale di Forza Italia dal titolo “Al centro del Mediterraneo”. Da sabato mattina, al Convention Center del Domina Zagarella, i lavori inizieranno con l’intervento inaugurale del Ministro Antonio Tajani e del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Si accenderanno così i riflettori dei media italiani – e anche di qualche testata straniera –sullo splendido hotel del Domina Group, in provincia di Palermo. Due giorni ricchi di dibattiti, con oltre 500 ospiti registrati: un impegno logistico ed operativo sfibrante anche per una company prestigiosa come il Domina Group.

Le parole di Petruzzelli

“C’è uno sforzo organizzativo importante, ci prepariamo ad accogliere autorità nazionali ed internazionali, Ministri, presidenti di regione ed ambasciatori – spiega il Direttore del Domina Zagarella, Marco Petruzzelli – e sappiamo bene di aver gli occhi puntati addosso. Siamo pronti, da settimane stiamo mettendo a punto la macchina organizzativa, curando ogni dettaglio, per far sì che l’evento si svolga in maniera eccellente, impeccabile. Soltanto con una cura maniacale si possono superare impegni di questo tipo. E’ un modo di pensare che fa parte del Dna del nostro gruppo, il Domina Group. Siamo certi di poter offrire un eccellente standard di servizio in termini di accoglienza, ospitalità e logistica. E’ questo il nostro principio operative e strategico, volto alla customer satisfaction”.

Non solo politica

Non solo politica, non solo hotellerie. La grande kermesse di Forza Italia in Sicilia sarà anche l’occasione per sostenere l’identità del territorio e promuoverne le sue vocazioni. “La Sicilia è una terra meravigliosa. Lo dico da siciliano, lo dico da manager di questa struttura turistica che rappresenta un fiore all’occhiello per il territorio e non solo per il nostro gruppo. Ci siamo detti, qua verranno centinaia di vip, di ospiti, avremo i giornalisti da tutta Italia attenti a ogni singolo particolare. Perchè allora non fare qualcosa per promuovere le eccellenze del territorio? Così, ci siamo organizzati e grazie al sostegno di aziende di assoluto livello presenteremo ai nostri ospiti, in un’area dedicata della hall esterna, un percorso enogastronomico che racconta la qualità del nostro paniere agroalimentare. E’una dedica per la Sicilia, l’obiettivo è creare un effetto “Uao”…”