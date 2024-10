PALERMO (ITALPRESS) – Tutto esaurito al Domina Zagarella di Santa Flavia nel Palermitano dove sabato 26, e dopodomani, domenica 27, si terrà la convention nazionale di Forza Italia dal titolo “Al centro del Mediterraneo”. Le stanze dell’hotel sono tutte occupate in previsione della kermesse azzurra dove da domani i lavori inizieranno con l’intervento inaugurale del ministro Antonio Tajani e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Ma è prevista la presenza di tutti i principali big del partito, a partire da ministri e sottosegretari, e ancora i presidenti delle Regioni del Sud, i presidenti di Commissione, deputati europei, nazionali e regionali, senatori, e i vertici delle associazioni delle categorie produttive. Due giorni ricchi di dibattiti, con oltre 500 ospiti registrati e al centro i grandi temi politici di questi giorni. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Tajani e Schifani, dalla vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, e dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Tra gli esponenti di Forza Italia dell’esecutivo nazionale sono previsti gli interventi del ministro dell’Università Anna Maria Bernini, del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, del ministro per le Riforme Maria Elisabetta Casellati e del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Tra i presidenti di Regione forzisti ci saranno Roberto Occhiuto (Calabria) e Vito Bardi (Basilicata). Con loro anche il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e i capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. Le conclusioni saranno affidate a Tajani e Schifani.

– Foto screenshot programma Forza Italia –

