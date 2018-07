ad inaugurarla serena autieri con "rosso napoletano"

Sarà la napoletanissima Serena Autieri ad inaugurare la prossima stagione del Teatro “Al Massimo”, dal 9 al 18 novembre 2018, con “Rosso Napoletano”, per la regia di Vincenzo Incenzo (che ne ha curato anche la scenografia).

Dal 23 novembre al 2 dicembre, il ballerino e coreografo, Umberto Scida, presenterà e dirigerà “Bonsoir… Varietà”. Per la regia di Luca Miniero, l’anno nuovo, sul palcoscenico del teatro di Piazza Massimo, salirà l’apprezzato Raoul Bova, amatissimo dalle donne, impegnato in “Due”, commedia di Luca Miniero, affiancato da Astutillo Smeriglia, che andrà in scena dall’11 al 20 gennaio 2019 (con attrice, al momento della stampa del cartellone, ancora da definire).

Per la quarta rappresentazione, dal 25 gennaio al 3 febbraio, si prevede “Quartet”, con Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini e Giovanna Ralli, diretti da Patrick Rossi Gastaldi. Con “Vieni avanti cretino”, i brillanti Pino Insegno e Roberto Ciufoli, faranno rivivere l’indimenticato avanspettacolo, per la regia di Guglielmo Ferro (dall’8 al 17 febbraio).

Dal 22 febbraio al 3 marzo, sarà la volta del ritorno in scena della coppia Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea che, con Chiara Barbagallo, daranno vita a “Maggiordomo S.R.L.” per la regia dello stesso Idonea.

La famosa “aquila di Ligonchio”, Iva Zanicchi, darà vita ad uno spettacolo musicale dal titolo, “Una vita da zingara”, con la direzione musicale del M° Stefano Zavattoni, dall’8 al 17 marzo, mentre, dal 22 al 31 marzo, Giovanna Criscuolo, Cecè Biondolillo e Antonello Capodici, saranno gli interpreti di, “Una famiglia perfetta”, per la regia dello stesso Capodici.

Dal 5 al 14 aprile, Veronica Pivetti e Giorgio Lupano saranno i protagonisti di “Viktor und Viktoria”, per la regia di Emanuele Gamba. Chiuderà il cartellone una nota commedia di Nino Martoglio, “’U contra” (l’antidoto), protagonista Enrico Guarneri, nuovamente per la regia di Antonello Capodici, in scena dal 10 al 19 maggio.