al via il 19 ottobre con "lo scordabolario" di salvo piparo

Visti i successi ottenuti con le varie edizioni del “Festival Bagherese del Teatro Dialettale, Angelo Di Salvo, Presidente dell’Associazione Culturale “La Scintilla”, durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala Borremans di Palazzo Butera, alla presenza dell’ass. alla Cultura Romina Aiello e Vito Zappalà dell’omonima Compagnia Teatrale Dialettale, ha illustrato la prima stagione teatrale “Città d Bagheria”, patrocinata dal Comune.

Si tratta di 6 commedie, rappresentate da altrettante note Compagnie; ad inaugurare la prima stagione sarà Salvo Piparo che, venerdì 19 ottobre, presenterà “Lo Scordabolario”, ovvero, un originale vocabolario delle parole palemitane dimenticate che il simpatico e barbuto attore, percorrerà tra nostalgia e ironia; accanto a lui il percussionista Michele Piccione.

Seguirà, il 16 novembre, la Compagnia Comicamante Seri con “Femminerie”, di Annalisa Cutrona, Agostina Somma e Alberto Alamia; Vito Zappalà e la sua Compagnia, presenterà, il 30 novembre, “Peppi ‘u scaricaturi” ovvero “Famiglia per bene” di Vito Zappalà. Il 18 gennaio 2019, sarà la volta di “Alta infedeltà” di F. Susini, con la Compagnia “TdS-Teatro dei Saitta” di Catania; la Nuova Compagnia Teatrale “Il Canovaccio”, di Leonforte, il 15 febbraio andrà in scena con “Gobba a ponente… Luna calante” di S. Rossino.

Chiuderà la stagione la commedia “Professione falsi invalidi”, di e con Alessandra Falci, Michele Privitera e Sandro Rossino, de “Il Triangolo no – Trio”. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Il redattore, che si occupa prevalentemente di spettacolo ed è un cultore della coppia Franco & Ciccio che ha personalmente conosciuto e frequentato per diversi anni, tiene a far sapere di essere “baarioto” e da piccolo frequentava casa e cinema di Gabriele Pampinella, amico di famiglia. Inoltre, coglie l’occasione per augurare al dott. Angelo Di Salvo, presidente dell’Ass. Culturale “La Scintilla” di potere realizzare altre numerose e sempre più… scintillanti rassegne teatrali al fine di valorizzare ulteriormente il nostro territorio e la nostra comunità.