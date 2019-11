Partenza il 17 novembre

Manca poco alla XXV edizione della maratona di Palermo, una delle manifestazioni su strada più partecipate del sud Italia. Un’occasione che coniuga lo sport con l’arte, grazie ai percorsi artistici tracciati nel cuore della città per correre fra monumenti e bellezze architettoniche.

Questa edizione, in programma il 17 novembre, porta con sé una novità tanto attesa che era già nell’aria da tempo, ovvero la modifica dei percorsi sia della maratona che della mezza. Per entrambe partenza e arrivo sono previsti al Giardino Inglese (direzione Piazza Vittorio Veneto). Il giardino sarà il quartier generale prescelto per la manifestazione.

Comune denominatore con il percorso precedente è il passaggio al mare, con tappa a Mondello, al Teatro Massimo, Teatro Politeama, Palazzo dei Normanni, Palazzina Cinese e Foro Italico. Da Mondello, però, si passerà ad inizio gara, quando le energie psico-fisiche sono al massimo, e non sul finale come negli anni precedenti.

Percorso mezza maratona:

Giardino Inglese (partenza), via della Libertà, alla statua proseguire per viale Diana (direzione Mondello), viale Regina Margherita di Savoia, viale delle Palme, viale Principessa Giovanna, viale Regina Elena, giro di boa via Teti, viale Regina Elena, viale Principessa Giovanna, viale delle Palme, viale Regina Margherita di Savoia, (direzione Palazzina Cinese), viale Duca degli Abruzzi, viale Ercole (direzione Villa Niscemi), viale Diana, viale della Croce Rossa, via della Libertà, piazza Castelnuovo, girare attorno al teatro Politeama, viale della Libertà, Giardino Inglese (arrivo).

Percorso maratona:

Giardino Inglese (partenza), via della Libertà, alla statua proseguire per viale Diana (direzione Mondello), viale Regina Margherita di Savoia, viale delle Palme, viale Principessa Giovanna, viale Regina Elena, giro di boa via Teti, viale Regina Elena, viale Principessa Giovanna, viale delle Palme, viale Regina Margherita di Savoia, (direzione Palazzina Cinese), viale Duca degli Abruzzi, viale Ercole (direzione Villa Niscemi), viale Diana, viale della Croce Rossa, via della Libertà, piazza Castelnuovo, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, superare Porta Nuova, ingresso Palazzo dei Normanni attraversamento atrio, corso Vittorio Emanuele, via Maqueda ,via Trieste, via Roma, via Rosolino Pilo, via Ruggero Settimo, via della Libertà, Giardino Inglese (arrivo).