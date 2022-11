Il futuro della gelateria artigianale a Palermo il 15 novembre

Tavole rotonde, aperigelato e molto altro a Sherbeth 2022 che si terrà a Palermo la settimana prossima. Tutto all’insegna del gelato artigianale. Ed è tutto pronto per il 15 novembre si terrà una giornata ai Giardini del Massimo, a piazza Verdi, nel cuore di Palermo, all’interno dell’area del Teatro.

Il gelato artigianale, dunque, torna protagonista di un incontro tra arte della gelateria, cultura e turismo. L’obiettivo che caratterizza Sherbeth è da sempre promuovere e rafforzare la cultura del gelato artigianale valorizzando anche il ruolo del Maestro Gelatiere. Per questo Sherbeth, oltre ad essere il concorso sul gelato artigianale più importante al mondo, è anche un momento di condivisione e dibattito.

Il programma di quest’anno include interessanti tavole rotonde che trattano tematiche importanti legate al mondo del gelato: dalla qualità delle materie prime al loro sistema produttivo, con un’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica per progettare insieme il gelato del futuro.

Sherbeth 2022 ai Giardini del Massimo, il programma del 15 novembre

Tutto pronto, quindi, per il 15 novembre. Ecco il programma. Il futuro della gelateria artigianale: un gelato che si gusta tutto l’anno. Il tutto inizierà alle 10 con l’inaugurazione di Sherberth 2022. Alla presenza delle autorità, i presidenti di Sherbeth, la stampa e i maestri gelatieri partecipanti al Concorso Francesco Procopio Cutò.

Alle 10.30 Tavola Rotonda sul futuro delle gelaterie: il consumo sostenibile come spinta per abbattere i costi in gelateria.

Moderatore: Alessandra Costanza, TeleOne. Parteciperanno: Piero Giglione, Politiche Energetiche CNA. Tommaso Castronovo, Responsabile Rifiuti ed Economia Circolare presso Legambiente Sicilia. Massimo Pastori, Sales Manager Bravo s.p.a. Taila Semerano, Maestro gelatiere Iuppi per tutti, Polignano a Mare. Giacomo Perna, Presidente dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo.

Alle 12, tavola rotonda, il turismo eno-gastronomico: la destagionalizzazione del gelato e della Sicilia

Moderatore: Clara Minissale, Identità Golose. Parteciperanno Luigi Buonansegna, maestro gelatiere Officine del Gusto, Pignola. Marcantonio Ruisi, Docente di Strategie e Politiche Aziendali presso l’Università di Palermo. Johnny Zinna, Moltivolti. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BC Sicilia.

Alle 16, Tavola Rotonda I prodotti siciliani come volano del turismo Moderatore: Nino Amadore, Sole 24 ore. Francesca Rita Cerami, Direttore Idimed. Giorgio Galioto, Azienda Galioto Sperlinga. Tomomi Morikane, maestro gelatiere Tomomi ともみジェラーto, Kyoto. Francesco Sottile, referente della Fondazione Slow Food per la biodiversità a livello internazionale

Nino Sutera Coordinatore editoriale Terrà Multimediale dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

Alle 17.30 AperiGelato a cura di A-Vista Gusti Nomadi. L’aperitivo è riservato ai maestri gelatieri, a coloro che si sono iscritti attraverso eventbrite e 50 pax portati da social influencer. tot.: 250 pax.

Alle 20.30 Cena a 4 mani: chef e maestri gelatieri. Con Chef Gianvito Gaglio. Maestro Gelatiere Luigi Buonansegna, Officine del Gusto, Pignola tot: 36 pax.