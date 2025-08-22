“Stasera con Uccio” Lo spettacolo di Uccio De Santis, in occasione dei festeggiamenti della Patrona Santa Agrippina
28 Agosto ore 21:00
Piazza Buglio, Mineo (CT)
Ingresso gratuito
Luogo: Piazza Buglio, Piazza Buglio, MINEO, CATANIA, SICILIA
Tipo evento: Spettacolo
Data Inizio: 28/08/2025
Data Fine: 28/08/2025
Ora: 21:00
Artista: Uccio De Santis
Prezzo: 0.00
Link: https://fb.me/e/35fNodtQx
