Sono stati celebrati a Partinico nella chiesa evangelica Adi in via Colombo i funerali di Maria Benfante, 89 anni, la donna uccisa nella sua casa a Borgetto con colpi di martello dal figlio Maurizio Amoroso, 59 anni.

Ieri è stata eseguita l’autopsia e il corpo era stato restituito alla famiglia per celebrare i funerali. “Io e la mia famiglia – ha detto il nipote Marco Amoroso – vi ringraziamo per l’affetto ricevuto in questi giorni”.

Il figlio accusato del delitto si trova in carcere con l’accusa di omicidio. Conviveva con la madre nell’abitazione a ridosso della strada provinciale 1 che collega Borgetto a Montelepre e Partinico. Alla vittima sono stati inferti diversi colpiti martello alla testa nella mattinata di domenica scorsa. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato il decesso.

L’uomo è affetto da disabilità. Ad accorgersi dell’omicidio è stata la figlia che abita nella villetta al piano superiore. Ha sentito le urla della madre e per questo si è messa in allarme ma era troppo tardi.

Like this: Like Loading...