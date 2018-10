Succede negli uffici Attività Sociali in via Garibaldi

Piove negli uffici comunali in via Garibaldi nel settore Attività Sociali e Servizi Socio Assistenziali. I secchi sono presenti in alcune zone delle stanze per raccogliere quellam che però non è acqua piovana ma il risultato di una perdita da un servizio igienico.

Non sarebbe il solo ufficio dove si verificano infiltrazioni d’acqua. Qui in via Garibaldi qualche utente ha notato la presenza di una bizzarra sistemazione certamente non a norma dell’impianto elettrico.

La realizzazione di una prolunga per illuminare con una piantana la scala per accedere agli uffici al secondo piano.

Se volete segnalare le condizioni degli uffici comunali potete inviare foto e video a Blog Sicilia.