Interventi chiesti da Cgil e Confintesa

Sindacati chiedono al presidente della corte di appello e al dirigente dell’ufficio notifiche (Unep) a Palermo notizie su un ufficiale giudiziario risultato positivo.

“E’ stata segnalata a questa organizzazione sindacale – dice Anna Maria Tirreno della Cgil , che un ufficiale giudiziario è risultato positivo al Covid e di due altri lavoratori a casa con febbre, della quale non e stata accertata la natura. Si chiede per la sicurezza di tutto l’Ufficio Unep di disporre la immediata sanificazione e chiusura dei locali, nonché la messa in quarantena e relativo tampone per tutto il personale che ha avuto rapporti con la persona affetta da covid.

Questo ennesimo episodio mette in evidenza l’urgenza di un confronto urgente con i sindacati per riprendere le fila del discorso sicurezza e salute dei lavoratori della giustizia di Palermo, che sono sempre più preoccupati da questa situazione che si configura sempre più emergenziale. Gli uffici giudiziari di Palermo rischiano di diventare i maggiori focolai di infezione da covid”.

In un’altra nota Il Coordinatore Regionale di Confintesa Maria Angela Lodato chiede interventi immediati. “La nostra organizzazione sindacale ha appreso in data odierna che un dipendente dell Ufficio Unep della Corte di Appello di Palermo, è risultato pos iti vo al Covid 19 a seguito di tampone. La notizia ha allarmato il personale e desta profonda preoccupazione: l’Ufficio Unep è infatti collocato in quattro dei cinque piani del palazzo ex Eas che, come noto, ospita anche altri uffici giudiziari ed è dotato di ascensori e locali spesso molto piccoli, che mal si conciliano con le esigenze di distanziamento sociale. Il dislocamento su più piani rende per altro difficile individuare i singoli contatti.

Inoltre, il dipendente risultato positivo è un Ufficiale Giudiziari o e, per ragioni legate al proprio ruolo, può essere entrato in contatto con un numero indefinito di colleghi e di utenti, sia allo sportello che presso il domicilio di questi ultimi. E evidente come la situazione venutasi a creare richieda immediati provvedimenti che, siamo sicuri, saranno adottati in tempi strettissimi. Per rassicurare il personale, che vive momenti di comprensibile apprensione insieme alle proprie famiglie, chiediamo di ricevere informazioni sulle iniziative poste in essere e in particolar modo su: – sanificazione immediata degli Uffici Unep.

Fornitura di un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale specie mascherine e gel igienizzante, la cui fornitura ad oggi non è risultata sistematica e puntuale). Screening ( mediante tamponi e test sierologici) di tutto il personale. Non sfuggirà l’importanza di forni re tali informazioni in tempi rapidi, così da poter garantire la dovuta serenità al personale che, in questi mesi, non ha fatto mancare il proprio contributo al funzionamento dei servizi rivolti all’utenza”.