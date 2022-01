Il mistero

Parla il testimone del presunto ufo di Bolognetta, si è fatto vivo ed ha risposto all’appello del presidente del C.UFO.M. Angelo Carannante, cominciando a fornire diversi chiarimenti sull’accaduto. L’avvistamento è avvenuto nei giorni scorsi e i testimoni hanno portato un video ai Carabinieri. L’avvistamento è durato diverse decine di minuti e il cielo era sereno, salvo qualche nuvoletta qua e là. L’ufo era molto strano e Alex Mangano, questo il nome di chi ha avvistato l’oggetto, non era solo ad assistere alle evoluzioni dell’oggetto volante non identificato, sopra le colline circostanti.

Un video che ritrae l’oggetto

L’uomo ha girato dei video che, tuttavia, non è possibile ottenere, almeno al momento. Ha chiarito che, in un primo tempo, ha contattato l’aeronautica e poi, come da protocollo, è stato ascoltato dai carabinieri locali. “Era una strana luce bianca, dalla forma indefinibile, con un movimento inusuale, che a tratti scompariva letteralmente dalla vista, rendendosi invisibile otticamente” ha detto, tra l’altro, Alex. Alla fine l’uap è sparito dietro ai rilievi montuosi. Il Centro Ufologico Mediterraneo, ha iniziato le indagini e invierà sul posto dei ricercatori del C.UFO.M. Sicilia, i cui risultati saranno resi pubblici quanto prima.

Continuano le segnalazioni

L’uomo nei giorni scorsi è stato anche ospite della trasmissione “Italiasì” su RaiUno, durante la quale sono stati trasmessi alcuni frames dell’evento ufologico. Nel frattempo, continuano le segnalazioni da diverse parti della Sicilia, specie dalla zona di Palermo. E il centro ufologico del mediterraneo lancia l’appello a chi volesse segnalare avvistamenti. “Gli ufo, esistono fin dall’antichità e il termine non significa affatto “velivolo alieno”, come qualcuno immagina, ma va letto solo come oggetto volante la cui natura è ignota. Se poi viene identificato diviene IFO, cioè oggetto volante identificato. Nulla da temere quindi, lo dicono i milioni di avvistamenti che si sono succeduti da tempo immemorabile”, dice il presidente del centro.