L’associazione di ricerca chiede di visionare il video a scopo di ricerca

Il Cufom, associazione di ricerca, senza scopo di lucro, sugli ufo e fenomeni aerei anomali, rivolge un appello ai testimoni del presunto avvistamento di un ufo a Bolognetta nei giorni scorsi. A lanciarlo è stato il presidente Angelo Carannante dopo che il video di questa scia luminosa intercettata dal paese della provincia palermitana è diventato virale sul web. Per potersi mettere in contatto si potrà scrivere alla mail centroufologicomediterraneo2@gmail.com, oppure telefonando al 320/4659798, che offre anche messaggistica WhatsApp, o ancora tramite i social più diffusi, dove il Cufom è presente.

La chiarezza

I ricercatori-ufologi mediterranei vogliono fare chiarezza sull’avvistamento dell’ufo, descritto come una cometa che ha lasciato una scia bianca, volando, a quanto sembra, sotto le nuvole. Particolarmente interessante è l’aspetto che riguarda l’apparire e lo scomparire dell’oggetto volante non identificato. Il fatto che l’ufo file sia stato segnalato ai carabinieri, non implica che non possa essere studiato. Sarà garantito l’anonimato dei testimoni.

Servono riscontri tecnici

In ogni caso, è indispensabile, per avere risultati attendibili, acquisire il video in originale e sottoporre ai testimoni, che dovranno anche raccontare agli ufologi del Cufom lo svolgimento dei fatti, un modulo avvistamenti dove verranno annotati tutti i particolari dell’avvistamento. Nell’anno appena trascorso, il Centro Ufologico Mediterraneo ha studiato diversi casi di avvistamenti ufo in Sicilia, come quelli di Palermo e Santa Maria di Licodia, non a caso presenti nel videotrailer dei migliori avvistamenti del 2021 in Italia, visibile tramite il sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it in collegamento diretto con Cufomchannel di youtube. “Palermo, non a caso provincia in cui si trova Bolognetta, Catania e l’Etna, insieme alla provincia di Napoli ed il Vesuvio, – si legge nella nota del Cufom – sono state tra le aree più sorvolate dagli ufo nel 2021”.

La segnalazione ai carabinieri

I testimoni dell’avvistamento nei giorni scorsi si sono presentati ai carabinieri della compagnia di Misilmeri dicendo di avere visto un ufo. Un uomo e una donna residenti a Bolognetta hanno raccontato ai militari di essere certi che quello fosse un oggetto volante. Lo hanno descritto come una cometa con una scia bianca che è spuntato più volte nel cielo e che era visibile nonostante il cielo fosse nuvoloso. Per non rischiare di essere considerati pazzi visionari hanno portato a supporto un video nel quale si vede chiaramente la scia luminosa che scompare e riappare più volte nel cielo.