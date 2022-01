Le segnalazioni

Sul web impazza l’avvistamento ufo di Bolognetta ed il C.UFO.M., ovvero Centro Ufologico Mediterraneo, proprio in queste ore continua a ricevere tantissime segnalazioni dalla Sicilia, ma anche da altre zone d’Italia. Sembra che sia scoppiata una febbre da ufo e tanti testimoni di avvistamenti, si stanno facendo vivi presso i contatti del centro che fa appello ai testimoni di Bolognetta dove una coppia avrebbe visto un oggetto in cielo. Il video sarebbe stato portato ai Carabinieri.

Tanto materiale arrivato al centro

Intanto i ricercatori guidati dal presidente Angelo Carannante, stanno vagliando il copioso materiale pervenuto, composto da foto, video, ma anche da semplici testimonianze senza immagini. “Una quantità decisamente abnorme, quasi che i testimoni di avvistamenti di uap, abbiano avuto il coraggio di rendere pubblico quanto hanno visto”, dice. In particolare, sulla costa est della Sicilia, da Palermo e Cefalù, sarebbe stato avvistato uno strano oggetto verde tra le nuvole. In un altro avvistamento, una piccola sfera rossa è stata visibile per poche decine di secondi e poi è sparita.

Altre segnalazioni dalla Sicilia

Ad Adrano, zona Etna, nel catanese, con tempo sereno, un uomo ha filmato una sfera bianca ed ha segnalato tanti avvistamenti che, nella zona, hanno coinvolto diversi testimoni. Invece, il 3 gennaio, alle 6 del mattino, ad Avola, Siracusa, una persona, mentre usciva di casa ha filmato degli strani oggetti che avevano movimenti irregolari. A Casteldaccia, sempre nel palermitano, il 15 gennaio 2021, intorno alle 17 e 15, una donna ha filmato un oggetto volante non identificato che le sembrava stesse precipitando, sparendo infine dietro alle case. Ancora a Palermo, una donna ha visto una strana piccola sfera bianca che velocissima saliva verso l’alto in cielo. “Ovviamente, non sono tutti ufo quelli che si vedono in cielo e, sicuramente, a molti di queste segnalazioni sarà trovata una spiegazione razionale, con una piccola percentuale che resterà inspiegata ed inspiegabile”, commenta il centro ufologico.