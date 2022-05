il quarto congresso territoriale

E’ stato riconfermato alla guida della UilTemp Palermo, in occasione del quarto congresso territoriale, Danilo Borrelli.

Gli altri componenti della segreteria

Con lui in segreteria sono stati nominati Gino Basile, Angelo Barranca, Alessandra Pitti e Vincenzo Garofalo.

Le priorità indicate dal segretario

“Stabilità e certezze ai lavoratori atipici e precari, queste continueranno ad essere le priorità. Al nuovo sindaco di Palermo chiederemo, inoltre, di riformare il sistema di assistenza ai disabili che lavorano per il Comune e avviare – conclude Borrelli – un percorso di stabilizzazione con l’Asp di Palermo per i precari dell’emergenza Covid”.

Chi è Danilo Borrelli

Danilo Borrelli è laureato in scienze Politiche (ramo scienze dell’amministrazione), master in diritto del lavoro e delle relazioni industriali, conseguiti all’università degli studi di Palermo.

Fin da piccolo appassionato di politica e temi sociali, dopo diverse esperienze lavorative e dopo essersi impegnato nel direttivo giovanile dell’Unione di Centro approda al sindacato UIL tramite il servizio civile, da qui la grande passione e l’impegno costante per i temi sindacali lo portano ad essere eletto Segretario Generale Provinciale dei lavoratori Atipici della UIL (Unione Italiana del Lavoro).

In passato è stato anche Segretario Generale Regionale della UILTemp.

La UilTemp

La UilTemp è la categoria sindacale della U.I.L. (Unione Italiana del Lavoro) che rappresenta e tutela i lavoratori in somministrazione, a partita iva, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, quel mondo del lavoro che viene definito “atipico”. A seguito dell’introduzione del decreto legislativo 276/2003 e delle nuove tipologie contrattuali flessibili, si e’ reso indispensabile rappresentare e tutelare questa categoria di lavoratori in grande crescita, da qui nasce la UilTemp.

Borrelli adesso riconferma il proprio impegno, come detto, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori atipici, ponendo l’accento sulla stabilizzazione dei precari dell’emergenza Covid19 che da tempo rivendicano certezze circa il loro futuro lavorativo ma che ancora non hanno ottenuto.