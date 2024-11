Ultime ore per scegliere il Vincitore Assoluto del Premio Innovazione Sicilia. Scade infatti alla mezzanotte di oggi, domenica 24 novembre, il termine per votare fra i “magnifici sette” usciti dalla giornata di giovedì scorso. Le votazioni si sono aperte proprio il 21 novembre, al termine della grande giornata conclusiva della seconda edizione dell’iniziativa organizzata da Digitrend e promosso dall’assessorato regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

Il premio

Seguendo gli ambiti della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente – S3 Sicilia 2021-2027 sono stati annunciati tutti i vincitori finalisti per ciascun settore, selezionati dal comitato tecnico scientifico e dal board del premio su 263 candidature attivate da tutte le province siciliane.

I vincitori e i finalisti

Per l’ambito Turismo, Cultura e Beni Culturali, finalista il progetto “Viaggio ‘nte Vanedde” dell’Associazione Giampilieri 2.0 (provincia di Messina). Il progetto unisce passato e futuro attraverso una mappatura territoriale sia fisica che digitale, Viaggio ‘nte Vanedde racconta la storia e le “storie” di Giampilieri. QR Code installati nel paese collegano i visitatori a descrizioni sui social e a un podcast su Spotify, offrendo un’esperienza immersiva. Questa soluzione valorizza il patrimonio culturale locale, promuovendo il turismo lento e la partecipazione delle comunità.

Scienze della vita

Per l’ambito Scienze della Vita il progetto finalista è “Copernico” promosso da Prismed (Palermo). E’ una piattaforma rivoluzionaria che utilizza robotica, realtà aumentata e blockchain per prevenire le infezioni correlate all’assistenza sanitaria (ICA). Il sistema automatizzato individua i rischi per i pazienti fragili, supporta gli operatori sanitari con visori AR e genera certificazioni di igiene. Innovativo e scalabile, Copernico rappresenta un sistema innovativo nella prevenzione sanitaria.

Per l’ambito Energia il progetto finalista è “Archimede.World” promosso da Archimede Srl (Siracusa), start-up che propone soluzioni energetiche off-grid, combinando energie rinnovabili e connettività satellitare per superare le barriere digitali ed energetiche. La piattaforma open-source è pensata per contesti remoti e applicazioni che spaziano dalla logistica all’agricoltura di precisione, con un impatto significativo sulla sostenibilità e l’accesso alle tecnologie.

Ambiente e risorse naturali

Per l’ambito Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile, il progetto finalista è “Escooh Legnovivo” presentato da Antonio Rizzuto. L’idea progettuale è quella di un pannello di legno massello unico, trattato con metodi naturali per preservare l’ambiente. Questo progetto trasforma piccoli tronchi in materiali sostenibili, contrastando il disboscamento e promuovendo un’economia circolare. Scalabile e innovativo, il prodotto valorizza il patrimonio forestale e contribuisce alla lotta al cambiamento climatico.

Per l’ambito Agroalimentare il progetto finalista è “Lisygrow” presentato da Simone La Malfa / CleverGrow (Catania). Si tratta di un sistema di irrigazione automatizzato per coltivazioni fuori suolo, che utilizza sensori naturali per regolare l’acqua in base alle necessità della pianta. Questa soluzione di agricoltura di precisione riduce gli sprechi e aumenta la produttività, puntando a una maggiore sostenibilità del settore agroalimentare.

L’ambito Smart

Per l’ambito Smart Cities & Communities il progetto finalista è “Yourbes” presentato da Rosario Sgroi (Cataina). E’ una piattaforma dedicata agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), che utilizza l’intelligenza artificiale per offrire contenuti didattici personalizzati. Include un tutor virtuale e strumenti per la redazione di piani educativi individualizzati, migliorando l’accessibilità e la sostenibilità sociale nell’istruzione.

I codici per votare i magnifici sette

È possibile scegliere il proprio progetto preferito, tra i sei vincitori, ad ognuno dei quali è assegnato un codice numerico (per i dettagli di ogni progetto, basta cliccare sul nome):

Codice 01 Agroalimentare – Lisygrow (Simone La Malfa / CleverGrow)

Codice 02 Energia – Archimede.World (Riccardo Puglisi)

Codice 03 Scienze della Vita – Copernico (Prismed)

Codice 04 Smart Cities and Communities – Yourbes (Rosario Sgroi)

Codice 05 Turismo, Cultura e Beni Culturali – Viaggio ‘nte Vanedde (Ass. Giampilieri 2.0)

Codice 06 Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile – Escooh Legnovivo (Antonio Rizzuto)

I metodi per esprimere la preferenza

È possibile esprimere la propria preferenza attraverso WhatsApp o tramite Community. Il modo più semplice è andare direttamente alla pagina per votare. Qualora si volesse direttamente inviare un messaggio su WhatsApp, il numero telefonico di riferimento è 327 6215632: basta inviare il codice del proprio preferito (ricordando di includere anche lo zero es: 01 ).

Il 27 novembre il vincitore assoluto riceverà il premio finale, del valore di 10mila euro in promozione e pubblicazione, presso gli uffici di Palermo di SICILBANCA.

