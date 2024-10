Una folla immensa ha partecipato alle esequie del piccolo Joele, scomparso a soli 9 anni in ospedale lo scorso 30 settembre. Combatteva contro una malattia. Viene descritto come un bambino pieno di gioia e con una contagiosa solarità, caratteristiche che lo hanno reso unico all’interno della comunità di Belmonte Mezzagno, lì dove è stato dato l’ultimo saluto al piccolo.

Piazza Garibaldi gremita di gente commossa per una vita spezzata troppo in fretta. A Belmonte sembra che il tempo si sia fermato per qualche ora, le saracinesche di negozi e attività sono rimaste chiuse in segno di rispetto alla famiglia Pellico e Sempione.

Il messaggio di Don Lillo

In occasione del giorno dedicato agli angeli custodi, Don Lillo, sacerdote conosciuto nella comunità cittadina, si è preso un momento di riflessione affettuosa, regalando un pensiero speciale a Joele. “Vorrei ricordare Joele tra le braccia di quel Gesù di cui ha sentito parlare sulla terra e accarezzato dalla Mamma Celeste. Sono certo che stia pregando per la sua mamma, il suo papà e i familiari affinché guardino tutto con visione soprannaturale.”

Il cordoglio

Un paese in ginocchio per l’improvvisa scomparsa del piccolo Joele. In tanti hanno lasciato un pensiero in memoria del piccolo: “Caro Joele, non abbiamo avuto la possibilità di conoscerti, ma sappiamo che eri un bambino speciale capace di contagiare tutti con la tua allegria e la tua vivacità. Siamo certi che anche lassù ti contraddistinguerai per la tua simpatia e solarità, caratteristiche che hanno contrassegnato questo tuo breve ma indelebile percorso terreno” – si legge Consulta giovanile Belmonte Mezzagno -.

Poi ancora: “La tragedia che ha colpito il mio paese, Belmonte Mezzagno con la perdita di Joele, non ha colpito solo il paese, ma gli animi di tutti!!Chiedo solo a tutti i miei amici di Facebook una preghiera, per i genitori nonni zii!!!Rimarrai sempre nel cuore di tutti piccolo angelo!!Abbraccia forte forte la tua mamma e il tuo papà da lassù” – scrive un utente -.

