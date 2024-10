Aveva 43 anni

Il sindaco di Torretta, Damiano Scalisi, ha proclamato una giornata di lutto cittadino per la prematura scomparsa di Rosalba Ferranti, 43 anni. Una morte improvvisa che ha sconvolto l’intera comunità in cui la donna era molto conosciuta e apprezzata. Lascia il marito Gaspare e due figli. A seguito della sua dipartita, avvenuta lo scorso 1 ottobre, la stessa Rosalba e i familiari hanno acconsentito alla donazioni degli organi affinché questi possano salvare altre vite.

Lutto cittadino

Rosalba sarà ricordata non solo per il suo affetto e la sua dedizione alla famiglia, ma anche per il nobile gesto compiuto dalla famiglia, che ha deciso di donare gli organi della defunta. Questa scelta altruista offre una nuova speranza di vita a diverse persone, un atto di generosità che l’amministrazione comunale di Torretta intende onorare.

Durante la giornata di lutto cittadino, avvenuta ieri 3 ottobre, sono state previste diverse disposizioni per rispettare il momento di dolore collettivo. Il sindaco ha di fatti inviato tutti i cittadini a partecipare ad un momento di commemorazione.

Il cordoglio

Rosalba era una donna che ha vissuto pienamente, dedicandosi alla famiglia e alla comunità con generosità. In tanti le hanno rivolto un pensiero: “Certo è che siamo, tutti, di passaggio, ma, spesso, ce ne dimentichiamo. Ci sono, però, certi passaggi, certi trapassi che sopraggiungono ad insegnarci, a riportarci alla realtà. Ci travolgono e ci fanno riflettere sul senso della vita ….. ci afferrano i pensieri, e mettono, seppur per poco, un freno alle nostre corse, le nostre routine, i nostri appuntamenti con la vita o col destino ricercato, capitato, sofferto, accettato o meno. Ci sono passaggi che provocano tempeste e terremoti ovunque ….. in ogni pensiero e in ogni cuore ….. e che hanno una risonanza tale da coinvolgere tutti, non solo chi come me, per conoscenza, ne condivide una frazione di quel dolore. Sarà che non ci è dato conoscere il nostro destino e quello di coloro che amiamo, che il dolore e la morte di uno di noi, soprattutto così giovane, ci coinvolge tutti, e finisce per coinvolgere tutta la comunità e non solo, nel pensiero e nella sofferenza di chi si era appena prodigato verso la vita, pienamente vissuta verso la bontà, la generosità, la fede propria ed insegnata ….. e, soprattutto, quel bene diretto al prossimo, appreso in famiglia. Veglia sulla tua famiglia e su di noi, ora Rosalba Angelo bello !! Ci hai insegnato molto con la tua permanenza in questa vita, dove hai lasciato segni di bene e di amore puro. Che il cielo ti accolga fra le sue braccia” – ha scritto un utente -.

Poi ancora: “L’associazione bandistica, banda cittadina di Torretta porge le più sentite condoglianze alla famiglia Ferranti per la prematura perdita di Rosalba, madre esemplare, donna dai grandi valori, che ha lasciato sgomenti e straziati una intera comunità. Alla famiglia tutta e al marito il caro Gaspare le nostre più sentite condoglianze”

