Una vera e propria tragedia quella avvenuta a Carini, in provincia di Palermo, la scorsa notte. La vittima è un’infermiera quarantenne, Francesca Sicurella. La giovane mamma ha perso la vita in un violento incidente stradale in via Bernardo Mattarella, all’altezza di via Amerigo Vespucci.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Francesca Sicurella, sposata e madre di due bambine, stava tornando a casa a bordo della sua Opel Crossland. Per cause ancora da accertare, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo nei pressi del Bioparco, schiantandosi contro un muro che delimita un sottopasso che conduce al lungomare. L’impatto è stato devastante e l’auto ha preso fuoco immediatamente, intrappolando la donna all’interno.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo radiomobile e i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, per Francesca Sicurella non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo. La polizia municipale ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Il dolore

Intanto la notizia della tragica scomparsa di Francesca Sicurella ha scosso la comunità di Carini e l’ospedale Cervello, dove la donna prestava servizio. Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Amici, colleghi e conoscenti hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per la tragica scomparsa di Francesca. “Ci hai spezzato il cuore, non doveva andare così”, scrive un’amica su Facebook. Un altro utente aggiunge: “Addio Francesca, adesso che sei un angelo tra le stelle veglia sui tuoi cuccioli e tuo marito”. L’Ordine degli Infermieri di Palermo ha espresso la propria vicinanza alla famiglia e agli amici della collega scomparsa: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici della nostra collega Francesca Sicurella, tolta a questa vita da un tragico incidente. R.I.P”.

Like this: Like Loading...