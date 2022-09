Servizio gratuito

Prosegue il servizio di Baby Parking per gli avvocati di Palermo visto che il consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo ha deliberato di rinnovare la convenzione per consentire agli iscritti di potere usufruire del servizio di Baby Parking, per i figli in età prescolare, presso la cooperativa sociale Arcadia, in via Pignatelli Aragona a soli 5 minuti a piedi dal Palazzo di Giustizia.

Il costo sostenuto dall’ordine

Il servizio permette agli avvocati e ai praticanti, genitori di bambini in tenera età, di potere partecipare alle udienze ed alle attività da svolgersi negli uffici giudiziari, affidando i figli per il tempo necessario ai propri adempimenti lavorativi, in una struttura i cui costi saranno sostenuti interamente dall’ordine.

Servizio dal 5 settembre

Il servizio, che era stato inaugurato lo scorso maggio, sarà nuovamente attivo dal prossimo 5 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13. Il numero massimo giornaliero di bambini che potranno essere ospitati presso la struttura è di 30: per tale ragione è necessario, prima di accedere al baby parking, effettuare la prenotazione tramite WhatsApp al numero 3209705942. Ai genitori che avessero necessità d’intrattenere il bambino in struttura, oltre l’orario stabilito delle ore 13:00, sarà richiesto un contributo, a loro esclusivo carico, di 10 euro per ogni ora in più e comunque non oltre le ore 16:30 (orario di chiusura della struttura), restando il COA esonerato da qualsiasi responsabilità economica, amministrativa e assicurativa.

Vita semplificata agli avvocati

“I risultati del primo periodo di sperimentazione del servizio hanno confermato l’importanza degli interventi in favore della genitorialità – ha dichiarato il presidente Antonello Armetta – Il Consiglio ha dunque ritenuto indispensabile rinnovare la possibilità per gli avvocati e i praticanti di usufruire di una struttura importante, di alto livello e vicina al Tribunale per i loro figli, con l’obiettivo di semplificare la vita professionale dei nostri iscritti”.