Sorpresa, incredulità e soprattutto paura per gli automobilisti, che qualche giorno fa, si sono trovati davanti gregge di pecore sull’autostrada A 29 in direzione Palermo.

Nei pressi dello svincolo di Balestrate, infatti, diverse pecore occupavano il manto stradale impedendo la normale andatura delle automobili.

Numerose sono state le segnalazioni giunte alla polizia stradale che segnalavano la presenza degli animali in autostrada e ci sono anche dei video che testimoniano l’accaduto.

Il traffico è stato rallentanto per qualche ora, in quanto non è stato immediato rintracciare il pastore che avrebbe dovuto accudire il gregge che mai avrebbe dovuto trovarsi lì.

Purtroppo alcuni capi di bestiame sono rimasti feriti e altri uccisi proprio a causa dell’impatto con alcune automobili che sopraggiungevano.

Una volta rintracciato il guardiano del gregge e sgomberato il passaggio, il traffico automobilistico è ripreso in modo regolare. Adesso rimane da chiarire la posizione del pastore che dovrà rispondere di quanto accaduto.

Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas che hanno avuto il loro bel da fare per liberare la carreggiata invasa dalle pecore.