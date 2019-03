sarà il primo in italia, investimento da 28 milioni di euro

Una immensa, gigantesca, struttura alberghiera a 5 stelle che saprà certamente essere volano di sviluppo per un territorio molto vasto. A Campofelice di Roccella, nel Palermitano, aprirà un Hard Rock Hotel (Hrh). L’albergo, che avrà come filo conduttore la musica, così come i Cafè, sarà il terzo in Europa dopo quelli di Ibiza e Tenerife.

Un’operazione che Royal Imera Srl, azienda attiva nel settore turistico-alberghiero controllata da Residencial Marina S.L., società del gruppo spagnolo Palladium, ha lanciato grazie al contratto di sviluppo, l’incentivo gestito da Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo) che sostiene gli investimenti di aziende di grandi dimensioni.

Il programma di sviluppo, già avviato nel maggio 2018, si concluderà nel dicembre 2019 e prevede 180 impiegati, per un investimento complessivo di 28,7 milioni di euro, di cui 7,1 milioni di agevolazioni concesse.

La grandissima struttura nascerà dalla riqualificazione dei due attuali Fiesta Hotel Athenee e Fiesta Garden Beach.

Hard Rock è una catena di ristoranti tematici fondata nel 1971 a Londra. Il marchio è poi diventato celebre a livello planetario grazie all’ampia diffusione dei Cafe, che sono presenti in circa 191 luoghi in 59 paesi del mondo.

