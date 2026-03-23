Una stanza accogliente per ascoltare le donne, incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi per sostenerle nel delicato momento della denuncia, l’obiettivo del progetto “Una stanza tutta per sè” del Soroptimist International D’Italia che mercoledì 25 marzo alle 11,00 farà tappa alla Stazione Carabinieri di Monreale per l’inaugurazione di “Una stanza tutta per sè” all’interno del Comando del Gruppo Carabinieri della cittadina normanna.





L’ arredo del mobilio dai toni rassicuranti, senza spigoli pensato per accogliere le donne che desiderano essere ascoltate con i loro figli, in uno spazio accogliente, è stato realizzato dalle socie del Soroptimist Club di Palermo, presieduto da Patrizia Correnti. ” Garantisce l’accoglienza protetta delle donne vittime di violenza e delle persone vulnerabili- dice la presidente Correnti- . “Una stanza tutta per sé” è uno dei progetti concreti messi in atto dalla sezione palermitana di Soroptimist International che si è impegnata per garantire a queste persone un ambiente protetto, un luogo di denuncia e ascolto inserita in un posto sicuro che aiuta e mette a proprio agio chi formalizza una denuncia. Il Progetto è un ulteriore step di un percorso articolato che prevede altre iniziative a supporto delle donne che denunciano, perché la donna non sia lasciata sola dalla comunità”.





Il Soroptimist International è un’organizzazione mondiale di donne impegnate nell’attività sociale attiva a Palermo da ben 69 anni che porta avanti progetti di formazione e d’inclusione sociale facendo rete con le diverse realtà presenti sul territorio, per offrire opportunità a donne in difficoltà. All’inaugurazione saranno presenti autorità civili, militari, religiose e associazioni del territorio.

Ai saluti del Ten. Col. Gennaro Petruzzelli, Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, seguiranno gli interventi di Patrizia Correnti, presidente del Soroptimist Club di Palermo e del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Conclude, S.E.Rev.ma Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale.

Taglio del nastro ed inaugurazione di “Una Stanza tutta per sè” con Mons. Nicola Gaglio, parroco della Basilica Duomo di Monreale.

Partecipano : il Cap. Niko Giaquinto, Comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, le socie del Soroptimist Club di Palermo, il presidente del consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia, l’assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo, Mimma Calabrò e Ina Modica, presidente dell’associazione Donnattiva.





L’instancabile impegno che Soroptimist porta avanti su questo progetto – il cui titolo è ispirato al saggio di Virginia Woolf – è sostenuto dall’Arma dei Carabinieri già dal 2015 quando i vertici della Benemerita hanno sottoscritto il protocollo d’intesa fondativo assieme alla presidenza nazionale dell’associazione. A novembre 2025, l’accordo è stato rinnovato a carattere quinquennale per garantire maggiore continuità e programmazione temporale delle attività congiunte e l’adeguamento al nuovo quadro normativo. Sono circa 300 le Stanze presenti sul territorio italiano.

Luogo: Carabinieri Monreale , Via Biagio Giordano, 1, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 11:00

Artista: Soroptimist International d’Italia

Prezzo: 0.00

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