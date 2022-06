Domani il primo appuntamento a Palazzo d’Aumale a Terrasini

Primo appuntamento con la rassegna letteraria di Terrasini “Un mare di libri”, giunta alla sua settima edizione e che di anno in anno accresce i suoi consensi. Domani, mercoledì 29 giugno a Palazzo d’Aumale sul lungomare Peppino Impastato alle ore 19, sarà ospite Francesca Maccani con “Le donne dell’Acquasanta”, il suo nuovo romanzo ambientato a Palermo alla fine del ‘800. Una storia intensa di riscatto e di amicizia. A dialogare con l’autrice due donne d’eccezione, la giornalista Elvira Terranova e la scrittrice Stefania Auci.

Ambientato nella Palermo di fine ‘800

Il romanzo si ambienta a Palermo, siamo nell’anno 1897. Protagoniste sono Franca e Rosa che lavorano in coppia, in sincrono perfetto: le dita sottili ed esperte arrotolano foglie di tabacco da mattina a sera. Amiche da sempre, le due ragazze sono cresciute insieme in un borgo di pescatori spalmato ai lembi della città, accanto alla Manifattura Tabacchi dell’Acquasanta. Diverse come il sole e la luna, impetuosa Franca e timida Rosa, respirano tutto il giorno l’aria greve della fabbrica, sotto lo sguardo predatorio dei padroni.

Povertà e dura realtà

Anche fuori da lì, il mondo delle sigaraie è governato dagli uomini – mariti, padri, fratelli: il lusso delle ville del centro lo possono solo sognare, e se lo conoscono, è perché si sono vendute ai signori che le abitano per arrotondare la misera paga da tabacchine. Perderla è impensabile, e per questo le madri sono costrette a tenersi i figli neonati legati dietro la schiena, mentre faticano chine sui sigari. Ma all’ennesimo sopruso, Franca decide che è ora di alzare la testa e lottare per un diritto che alle femmine sembra negato: la dignità.

La lotta per i diritti

Così, insieme a Rosa e Salvo, un sindacalista che ha il suo stesso spirito indomito e appassionato, combatterà per aprire un baliatico all’interno della Manifattura, uno dei primi asili per i figli delle lavoranti in una fabbrica nel Regno. E scoprirà il prezzo da pagare per difendere le proprie idee e il proprio amore. Una storia vera, di riscatto e amicizia, che illumina una battaglia pionieristica e ancora sconosciuta, sullo sfondo di una Palermo che non finisce mai di incantarci.