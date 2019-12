il 15 e 22 dicembre a palermo

Non è Natale senza la visita ai mercatini e la partecipazione a progetti solidali che prestano attenzione alle fragilità umane. Quando, poi, le iniziative vengono portate avanti da realtà del nostro territorio che lavorano da anni a favore della fragilità, tale festività assume altri toni.

E’ il caso della LIFE and LIFE, Organizzazione Umanitaria Internazionale con sede a Palermo, che per il secondo anno consecutivo proporrà nella chiesa di “San Giovanni dei Napolitani”, in via Vittorio Emanuele 36, il suo mercatino solidale.

Dalle 9 alle 15 di domenica 15 e di domenica 22 dicembre, si potranno trovare esposti presepi artigianali, realizzati durante i laboratori creativi con i ragazzi. Sarà l’occasione per acquistare e donare alcune delle bellissime creazioni artigianali fatte dalle socie dell’Onlus e oggetti etnici dell’artigianato locale bengalese realizzati in Bangladesh, dove la LIFE and LIFE opera da 9 anni a favore di donne e bambini.

La seconda edizione di questa iniziativa si realizza con il supporto della parrocchia guidata da padre Giacomo Ribaudo, grazie alla cui disponibilità l’intero ricavato sarà devoluto per i progetti solidali che la LIFE and LIFE porta avanti quotidianamente.