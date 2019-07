Nelle sale di Villa Sgadari saranno allestite mostre e installazioni

Riapre i “cunicoli” la miniera di sale di Italkali di Raffo, frazione di Petralia Soprana, in occasione della Biennale di Scultura di Salgemma che si svolge annualmente nel museo d’arte contemporanea Sottosale (MACCS) sito nelle viscere della miniera.

L’evento prenderà il via ufficialmente con la conferenza di presentazione in programma venerdi 26 luglio alle ore 18 presso il museo, all’interno del quale sono custodite le opere delle precedenti edizioni.

Il tema di questa edizione si ispira ad una frase di André Breton, tratta dalla raccolta di poemi “Chiaro di terra” del 1923: «Libertà colore dell’uomo». Libertà intesa come i diritti di ogni individuo di vivere ed esprimersi apertamente, per riconoscimento delle minoranze, per la protezione dei più fragili, per diritti tra cui quelli dell’infanzia, delle donne e dei lavoratori.

Nella settecentesca Villa Sgadari, messa a disposizione dall’Ente Parco delle Madonie, mostre ed istallazioni gratuite accoglieranno il visitatore, mentre sette artisti provenienti da diverse parti del mondo (Italia, Olanda, Stati Uniti, Giappone ed Iran) lavoreranno ogni giorno, per una settimana, fianco a fianco, sotto gli occhi dei visitatori, in un confronto con sé stessi, col salgemma e con il territorio.

In via straordinaria il Museo di Arte Contemporanea SottoSale sarà aperto sabato 27 luglio dalle 9 alle 18, giovedi 1 e venerdi 2 agosto dalle 19 alle 22, e sabato 3 agosto dalle 9 alle 18: oltre le visite guidate, ospiterà spettacoli ed eventi.

Le gallerie dismesse della Miniera Italkali, inoltre, ospiteranno installazioni dedicate al labirinto e alla figura mitologica del Minotauro, simbolo di diversità da includere e non da emarginare per rilanciare il messaggio della libertà come celebrazione dell’arte e dell’ispirazione che rende libero l’artista. Una suggestiva installazione dell’artista Giacomo Rizzo,”Io è un altro” – citando la frase di Arthur Rimbaud – sarà presentata venerdi 26, alle 20, per l’inaugurazione e inneggerà all’accoglienza della diversità.

Fitto il programma di eventi in miniera. “Hypnos” l’arpa incantatrice di Giorgia Panasci (sabato 27 luglio ore 16), le due Notti di performance “Notturno in Miniera”, (1 agosto e 2 agosto, dalle 19 alle 22) .

Sabato 3 agosto alle 16 in miniera grande attesa per uno spettacolo di Opera lirica tutto dedicato alle donne Regine, le donne dell’Opera lirica, canta Tullia Belelli accompagnata dal quartetto d’archi.

Per tutta la settimana, dal 27 luglio sino al 5 agosto, a Villa Sgadari (inaugurazione alle ore 19:00 di sabato 27 luglio), al piano superiore, i saloni dagli alti soffitti affrescati ospiteranno la mostra gratuita “Libertà colore dell’uomo” dove fotografia, pittura, scultura e installazioni, celebrano il tema della libertà e dei diritti e della dignità delle minoranze e della libera scelta, come quella degli eremiti fotografata di Carlo Bevilacqua. Un’altra mostra si occuperà dei diritti delle donne, con l’installazione “La Ferita di Carla Sanguineti”. Una stanza riporterà la frase di Baudelarie “Uomo libero amerai sempre il mare, è il tuo specchio” (in collaborazione con la Fondazione Orestiadi). Infine un momento dedicato all’ispirazione poetica, con la sala “Libertà è poesia”.

Nel centro storico, da lunedi 29 alle 18, Palazzo Pottino sarà sede della mostra Percorsi d’acqua di Fabrizio Garghetti, in omaggio ai 500 anni di Leonardo da Vinci.