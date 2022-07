Venerdì 22 luglio inaugurazione nuovo look del punto vendita

E come preannunciato è arrivata l’ora della riapertura del Famila Market di via De Gasperi, dopo circa un mese di chiusura per una completa ristrutturazione.

Venerdì 22 Luglio, quindi, un grande evento , con animazione, musica e gadget per tutti, per festeggiare con una nuova edizione del “Famila Fashion Show”, puntando ad offrire ai clienti un’esperienza di spesa diversa, fatta di stile e divertimento.

Dopo il grande successo della prima edizione, avvenuta in occasione della riapertura in via Catania, un nuovo appuntamento all’insegna dello slogan “Belli Belli Belli”.

Il taglio del nastro del nuovissimo Famila Market di via De Gasperi sarà infatti un nuovo susseguirsi di “sfilate” divertenti, buona musica, promozioni imperdibili e regali per i clienti ma soprattutto, tanta, tanta convenienza!

Da non perdere quindi anche il prossimo show che ci regalerà tanta voglia di stare insieme per sentirsi sempre più famiglia!