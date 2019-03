Un uomo trovato morto in casa dai vigili del fuoco, chiamati dai carabinieri, sono intervenuti in via La Marmora e lì hanno scoperto un cadavere.

I carabinieri hanno ricevuto una telefonata che segnalava che un inquilino non apriva la porta, nonostante dall’esterno fosse stato suonato più volte il campanello e provato a contattarlo anche telefonicamente.

A quel punto, i militari hanno allertato i pompieri che, attraverso la scala mobile, sono entrati all’interno di un appartamento posto al secondo piano dell’immobile.

Nell’abitazione è stato trovato il cadavere. Sono in corso indagini per capire come sia deceduto l’uomo.