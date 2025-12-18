La Camerata Polifonica Siciliana conclude la programmazione del 2025 con un Gran Galà, degna conclusione di un anno intenso e ricco di successi che ha visto l’associazione musicale presieduta dal musicologo Aldo Mattina e diretta artisticamente dal M° Giovanni Ferrauto impegnata in diverse rassegne musicali e numerosi concerti di musica da camera, per un totale di quasi 60 spettacoli. Oggi, giovedì 18 dicembre alle ore 19.30 sarà la Chiesa della Badia di Sant’Agata (via Vittorio Emanuele II, 182) ad ospitare il Gran Galà di Natale, concerto per coro ed orchestra che vedrà esibirsi il coro della Camerata Polifonica Siciliana e la Camerata Strumentale Siciliana.





Il concerto sarà incentrato su un ricco programma di canti e musiche natalizie internazionali e vedrà impegnati anche i cantanti solisti Melita Lamicela, Antonella Arena, Chiara Vyssia Ursino, Daniela Rossello, Marco Caruso e Daniela Giusto. Ad impreziosire il già ricco e variegato programma che permetterà al pubblico di intraprendere un viaggio intorno al mondo alla scoperta delle sonorità natalizie di più Paesi, ci sarà A Nuvena in siciliano: una rielaborazione per coro ed orchestra firmata dal M° Giovanni Ferrauto che, sul podio, dirigerà il concerto.

Biglietteria online: www.yeventi.com Ingresso: € 10.

Luogo: Chiesa della Badia di Sant’Agata, via Vittorio Emanuele II, 182, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:30

Artista: Camerata Polifonica Siciliana Camerata Strumentale Siciliana

Prezzo: 10.00

Link: https://boxoffice.yeventi.com/evento/922_gran-gal-di-natale

