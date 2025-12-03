Sarà realizzata una pista ciclabile nel centro di Palermo e si comincerà da via Roma. Il piano di fattibilità tecnico-economica relativo alla riqualificazione di via Roma è stato approvato.

Uno dei punti cardine sarà la realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali, una per lato della carreggiata, per non impattare eccessivamente sulla viabilità del traffico stradale.

Fanno parte del pacchetto anche il restyling di piazza due palme ,dove sorgeranno degli stalli per i bike sharing, e piazza San Domenico.

il costo dell’operazione è di circa 1,4 milioni di euro di risorse comunali assegnate l’anno scorso dal Consiglio Comunale come utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Prima degli scavi però, si dovrà entrare nel vivo della parte burocratica. Ovvero con l’approvazione della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva.

Oltre il progetto sopracitato delle piste ciclabili, il progetto di riqualificazione di Via Roma prevede il rifacimento del manto stradale, in risposta a quelle associazioni che rivendicano un’eccessiva presenza di sinistri stradali, la manutenzione dei marciapiedi, la realizzazione di due ciclovie monodirezionali in sede propria, il miglioramento della visibilità degli attraversamenti pedonali e la sistemazione delle pavimentazioni, degli arredi e della vegetazione di piazza San Domenico e piazzetta Due Palme.

Per il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla mobilità sostenibile Maurizio Carta “con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica della ciclovia lungo via Roma e della riqualificazione di piazza San Domenico e piazzetta Due Palme entra nella fase esecutiva la riqualificazione di via Roma, mossa in primo luogo da pedoni e ciclisti per la sicurezza stradale e da commercianti e residenti per restituire a Via Roma la sua bellezza anche in sinergia con l’interesse sempre più concreto di grandi marchi e strutture alberghiere di pregio”.

L’assessore Carta spiega poi come rispetto all’ipotesi iniziale di una ciclovia bidirezionale “si è scelta una soluzione più flessibile che non irrigidisca la viabilità lungo la via Roma, consentendo quella necessaria flessibilità che l’asse di attraversamento del centro storico richiede”.

La ciclovia, quindi, sarà ai lati della carreggiata per ciascuna delle direzioni, senza cordolo e con idonei dispositivi di protezione e lascerà al centro due corsie ampie per le auto e il trasporto pubblico locale nelle due direzioni.

Il progetto esecutivo sarà adesso redatto dallo studio Volo E. and C. Srl, aggiudicatario della gara di progettazione. Una volta completata la fase esecutiva, l’opera sarà messa a gara, con una conclusione dei lavori prevista nella seconda metà del 2026.