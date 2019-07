Una nube nera avvolge all’improvviso via Ammiraglio Rizzo nella parte più basse in direzione porticciolo dell’Acquasanta. Paura e curiosità dalle case popolari in poi. Dai balconi si intravedono le fiamme, abbastanza alte e dopo poco si sente lo scoppiettare di qualcosa che brucia.

Una paura che dura solo un quarto d’ora o poco più. A bruciare è l’ennesimo cumulo di rifiuti abbandonati come troppi ce ne sono ancora in città per effetto dell’inciviltà dei palermitani e della raccolta che non è proprio efficiente.

Si tratta di rifiuti speciali inquinanti. A bruciare copertoni di auto, materiale plastico e tanto altro ed a questo è dovuto il fumo nero e acre.

Ad osservare le fiamme una pattuglia della polizia che attende i Vigili del Fuoco assicurandosi che non ci siano pericoli per i passanti o gli abitanti della zona. Ma il fuoco si esaurirà praticamente da solo non appena finiti i rifiuti da bruciare