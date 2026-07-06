Una serata dedicata alla ricerca scientifica e alla solidarietà. Si terrà mercoledì 8 luglio 2026, alle 19.30, allo Splendid Hotel La Torre di Mondello, in via Piano di Gallo 11, l’appuntamento “Una serata per la ricerca”, promosso a sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS. I fondi raccolti nel corso dell’iniziativa contribuiranno alle attività di ricerca scientifica sostenute da AIRC, da anni impegnata nel finanziamento di progetti contro il cancro e nella promozione della cultura della prevenzione.

La serata allo Splendid Hotel La Torre

L’evento si svolgerà nella cornice dello Splendid Hotel La Torre, struttura affacciata sul mare di Mondello, e prevede un momento di rinfresco e intrattenimento musicale. Ad accompagnare la serata sarà la musica di Leone & Giotti, in un appuntamento pensato per unire partecipazione, convivialità e sostegno concreto alla ricerca.

Come partecipare

Per partecipare è prevista una donazione minima di 45 euro. Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico all’IBAN: IT 84 G 02008 09429 000 6000 19818 Il conto è intestato a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS. Per le prenotazioni è possibile contattare l’ufficio regionale Sicilia di Fondazione AIRC o il volontario di riferimento.

I contatti

La sede regionale siciliana di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS è a disposizione per informazioni e prenotazioni. Telefono: 091 6110340 Email: com.sicilia@airc.it