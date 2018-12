l'iniziativa di assofioristi e confesercenti sicilia

“Un pasto per chi non ha un posto”: è l’iniziativa solidale promossa da Assofioristi di Confesercenti Sicilia, una delle nuove categorie dell’Area Produzione guidata da Nunzio Reina.

Acquistando una Stella di Natale dal 14 al 19 dicembre, è possibile contribuire al pranzo che sarà offerto agli ospiti della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

“Comprare una pianta di dieci euro – spiega Ignazio Ferrante, presidente di Assofioristi – permetterà di aiutare i meno fortunati, di fronte ai quali, specie in vista del Natale, non possiamo rimanere indifferenti. Un’iniziativa possibile grazie ai nostri grossisti e ai vivaisti che hanno già aderito al progetto, insieme a Nino u’ ballerino che il 28 dicembre offrirà il suo street food come antipasto”.

“Invitiamo i cittadini a rendere il loro acquisto più prezioso – dice Nunzio Reina – basta un piccolo, ma nobile gesto per contribuire all’iniziativa a cui aderiscono oltre cinquanta punti vendita a Palermo. In ogni zona della città è possibile fare la propria parte”.