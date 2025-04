Una malattia incurabile l’ha strappata alla vita all’età di 14 anni. La comunità di Partinico è avvolta da un profondo senso di lutto per la morte di Manuela Simonte. Il difficile percorso è iniziato la scorsa estate fino al triste epilogo in questi giorni: era una ragazza dolce e solare ricordata da tutti con un sorriso capace di illuminare chiunque le stesse accanto.

I funerali si svolgeranno sabato 26 aprile alle ore 15 nella chiesa di Maria Santissima del Rosario, conosciuta come Casa Santa.

Il cordoglio

L’ennesimo lutto ha profondamente colpito la comunità cittadina, sono numerosi i messaggi di cordoglio che si moltiplicano sui social: “Da stasera una nuova stella brilla nel cielo… Mia nipote Manuela. È stato un onore essere tuo zio” ha scritto Mario Simonte. Anche la sua catechista, Tiziana Gaglio, ha voluto salutarla così: “Ciao Manuela. È stato un privilegio accompagnarti nel percorso della cresima. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua tenerezza”. Profondamente colpito anche il professore Salvo Pizzo, che ha scritto: “La perdita di Manuela mi rattrista profondamente. Era una studentessa brillante, con un’intelligenza vivace e un talento raro. Rimarrà per sempre nei miei ricordi”.

Un destino crudele che ha lasciato tutti sconvolti: “La piccola Manu. Oggi non possiamo che stringerci nel dolore, ma anche nella gratitudine per averti incontrata, per tutto l’amore che hai saputo dare, per la tua risata, il tuo modo dolce e pacato ma anche per la pazzarella che era in te.. sempre pronta a fare caciara, uscire, organizzare uscite con le amiche di sempre… il destino è stato crudele con te. E nn posso che comprendere a pieno il dolore dei tuoi genitori..perché per noi, mamme delle tue adorate amiche del cuore, eri anche nostra figlia.. sei stata, sei e sarai sempre con noi. Riposa in pace piccola Manu” ha scritto Linda.

Poi ancora il messaggio di cordoglio da parte dell’amministrazione comunale di Trappeto: “L’Amministrazione Comunale di Trappeto esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa della giovane Manuela Simonte di soli 14 anni di Partinico, residente a Trappeto, strappata troppo presto alla vita da una malattia improvvisa. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto alla famiglia Simonte e Caleca, agli amici e a tutta la comunità di Partinico, partecipando al loro lutto con sincera commozione. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale”.