Una turista francese a bordo della nave da crociera Costa Pacifica in rada al porto di Palermo è stata salvata dai sanitari del 118. Il personale medico della nave ha chiesto l’intervento del 118 per trasferire una donna di 74 anni che aveva una grave crisi respiratoria.

Sono scattati i soccorsi e dopo l’arrivo dell’ambulanza con il medico a bordo è intervenuto poco dopo il medico rianimatore che si trovava in centrale.

La dottoressa è riuscita a intubare la passeggera che nel frattempo era andata in arresto cardiaco ed era stata rianimata dall’equipe medica arrivata a bordo. Dopo averla stabilizzata è stata trasferita in rianimazione all’ospedale Ingrassia. L’intervento è scattato nel cuore della notte e si è concluso attorno alle 7 di questa mattina.